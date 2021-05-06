ميغن ماركل تصدر كتابا للأطفال

الأمير هاري وميغن ماركل في لندن، 11 مارس 2019 (أ ف ب)

بعد التلفزيون والسينما، تخوض ميغن ماركل غمار أدب الأطفال من خلال كتاب عن «الروابط الخاصة بين الأب وابنه» مستوحى من زوجها الأمير هاري ونجلهما آرتشي، بحسب ما أعلنت مؤسسة الزوجين، الثلاثاء.

ويحمل الكتاب عنوان «ذي بنش» (المقعد) ويصدر في 8 يونيو، ونقل بيان لمؤسسة «آرتشويل» عن دوقة ساسكس قولها إنه كان في الأصل «قصيدة» كتبتها إلى زوجها «بمناسبة عيد الأب، بعد شهر من ولادة آرتشي» في مايو 2019، وفق «فرانس برس».

والقصة مصحوبة برسوم إيضاحية للفنان الأميركي الأسود كريستيان روبنسون «تجسد الدفء والفرح والراحة في العلاقة بين الآباء وأبنائهم من كل الأصول الاجتماعية»، بحسب ما أضافت ماركل التي تضع مولودتها الجديدة في الصيف المقبل.

وأكدت الممثلة السابقة في المسلسل التلفزيوني «سوتس» المولودة لأب أبيض وأم سوداء رغبتها في تصوير هذا «الرابط الخاص من منظور الشمولية».

وأضاف البيان أن الكتاب يتناول «مختلف الوجوه التي يمكن أن يتخذها الحب» وطريقة «التعبير عنها في أسرة عصرية».

وسيصدر الكتاب في الولايات المتحدة عن دار «راندم هاوس تشيلدرن بوكس»، وفي كندا عن دار «توندرا بوكس»، وكذلك في بريطانيا وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب أفريقيا عن دار «بافين».

وكان الأمير هاري وميغن ماركل أعلنا قبل عام انسحابهما من العائلة المالكة البريطانية بسبب عدم قدرتهما على تحمل قيود صارمة للغاية.

ويقيم هاري وميغن في كاليفورنيا، وجسدا رغبتهما في العمل من أجل القضايا الإنسانية من خلال إنشائهما مؤسستهما الخيرية «آرتشويل»، وهي أيضا مؤسسة للإنتاج المرئي والمسموع وقعت عقدين مربحين مع منصتي «نتفليكس» و«سبوتيفاي».

وانضم الأمير هاري أيضا إلى لجنة لمكافحة المعلومات المضللة وقبل منصبا إداريا في شركة تدريب مقرها سان فرانسيسكو.