مسابقة لدعم الأفلام بين «الإسماعيلية السينمائي» و«بركة للإنتاج الفني»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأربعاء 05 مايو 2021, 01:20 مساء
البوستر الرسمي لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة»، برئاسة الناقد عصام زكريا، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، عن التعاون مع شركة «بركة وان ويب للإنتاج الفني» لإقامة مسابقة لدعم إنتاج الأفلام عن طريق الإعلان عن مسابقة لأفضل سيناريو.

ومن المقرر أن يحصل أفضل سيناريو على جائزة قيمتها خمسة آلاف جنيه، والحصول على دعم لوجيستي (توفير معدات تصوير وإضاءة وصوت ومونتاج وميكساج ولوكيشن).

وأعلن المهرجان في دورته الثانية والعشرين شروط الاشتراك بالمسابقة، وهو أن يكون السيناريو المقدم مملوكا للكاتب المتقدم به وغير منسوخ أو مقتبس من عمل فني آخر، وأن يرفق مع السيناريو سيرة ذاتية للمخرج والسيناريست ومدير التصوير، كما يرفق جدول عمل لعدد ثلاثة أيام تصوير حدا أقصى، وألا تزيد مدة الفيلم على 15 دقيقة، بالإضافة إلى تقديم جزء من عمل فني سابق للمخرج ومدير التصوير.

وسوف يتم استقبال السيناريوهات حتى 15 مايو الحالي على أن تقدم طلبات الاشتراك بالمسابقة عن طريق البريد الإلكتروني «info@baraka1web.com».

يشار إلى أن مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في العام 1991.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 8)
فيديو
عالموقدة - أضلع الغنم (الحلقة 22)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالعزيز فرج بوهنية (الحلقة 22)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 16)
فيديو
مفاجأة: سباب واعتذار واتجاه إلى التحقيق بعد قمة سيتي وسان جيرمان
رياضة عالمية
التكتل الفيدرالي يؤكد تمسكه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها
ليبيا
كاركاتير خيري - تحديات أمام السلطة الجديدة في ليبيا
كاريكاتير
صور واقعية لكهربائية «مرسيدس» من الشارع
سيارات
«المركزي»: إحالة منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف هذا الأسبوع
ليبيا
ننشر حيثيات حكم المحكمة العليا بإعادة قضية سجن أبوسليم لـ«الاستئناف»
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ستيفن سيغال يقدم سيف ساموراي إلى الرئيس الفنزويلي مادورو