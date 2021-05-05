مسابقة لدعم الأفلام بين «الإسماعيلية السينمائي» و«بركة للإنتاج الفني»

البوستر الرسمي لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة»، برئاسة الناقد عصام زكريا، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، عن التعاون مع شركة «بركة وان ويب للإنتاج الفني» لإقامة مسابقة لدعم إنتاج الأفلام عن طريق الإعلان عن مسابقة لأفضل سيناريو.

ومن المقرر أن يحصل أفضل سيناريو على جائزة قيمتها خمسة آلاف جنيه، والحصول على دعم لوجيستي (توفير معدات تصوير وإضاءة وصوت ومونتاج وميكساج ولوكيشن).

وأعلن المهرجان في دورته الثانية والعشرين شروط الاشتراك بالمسابقة، وهو أن يكون السيناريو المقدم مملوكا للكاتب المتقدم به وغير منسوخ أو مقتبس من عمل فني آخر، وأن يرفق مع السيناريو سيرة ذاتية للمخرج والسيناريست ومدير التصوير، كما يرفق جدول عمل لعدد ثلاثة أيام تصوير حدا أقصى، وألا تزيد مدة الفيلم على 15 دقيقة، بالإضافة إلى تقديم جزء من عمل فني سابق للمخرج ومدير التصوير.

وسوف يتم استقبال السيناريوهات حتى 15 مايو الحالي على أن تقدم طلبات الاشتراك بالمسابقة عن طريق البريد الإلكتروني «info@baraka1web.com».

يشار إلى أن مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في العام 1991.