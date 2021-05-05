ستيفن سيغال يقدم سيف ساموراي إلى الرئيس الفنزويلي مادورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 10:59 صباحا
نيكولاس مادورو، يمين، يحمل السيف الذي قدّمه إليه الممثل الأميركي ستيفن سيغال في كاراكاس، 4 مايو 2021 (أ ف ب)

قدم الممثل والمنتج الأميركي ستيفن سيغال المعروف بعلاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيف ساموراي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، بحسب صور بثها التلفزيون الحكومي.

وسلم الممثل المتخصص في الألعاب القتالية سيف كاتانا إلى الرئيس مادورو الذي كان يضع كمامة فيما كان سيغال مكشوف الوجه ويرتدي ملابس سوداء. وبادر مادورو إلى اتخاذ وضعيات قتالية مختلفة بالسيف، وفق «فرانس برس».

وأعيد انتخاب مادورو العام 2018 بعد انتخابات رئاسية انتقدتها وقاطعتها المعارضة. ولم تعترف الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية والأميركية اللاتينية بالنتائج.

وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على فنزويلا في محاولة للإطاحة بمادورو الذي ورث السلطة عن الرئيس السابق هوغو تشافيز (1999-2013).

ويقول مادورو علنا إنه معاد للإمبريالية وينتقد «الغرينغوس» (الأميركيين).

وتعمد السلطة في عهد مادورو، على غرار ما كانت تفعل في عهد تشافيز، إلى إبراز زيارات بعض الشخصيات وتتفاخر بدعمها «للثورة البوليفارية».

ومن بين النجوم الذين زاروا كاراكاس لاعب كرة القدم دييغو مارادونا والممثلان شون بن وداني غلوفر والمخرج أوليفر ستون وعارضة الأزياء ناومي كامبل.

وحصل نجم أفلام هوليوود السابق وخبير الأيكيدو ستيفن سيغال على الجنسية الروسية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر 2016.

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