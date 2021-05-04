عملاقتا الإعلام الأوروبيان «فيفندي» و«ميدياسيت» تنهيان خلافاتهما

رؤية عامة لمقر «ميدياسيت» في ميلانو، 10 يناير 2020 (أ ف ب)

أعلنت مجموعتا «فيفندي» و«ميدياسيت» الإعلاميتان الأوروبيتان العملاقتان «التخلي عن أي منازعة» بينهما بعد نزاعات قضائية استمرت سنوات، انطلقت إثر فشل محاولة إطلاق منصة منافسة لـ«نتفليكس» سنة 2016.

وأعلنت «فيفندي» الفرنسية المالكة لقنوات «كانال +»، والإيطالية «ميدياسيت»، الإثنين، أنهما «توصلتا إلى اتفاق شامل ينهي خلافاتهما ويتخليان بموجبه عن كل المنازعات والدعاوى بينهما»، وفق ما ورد في بيان مشترك أصدرتاه أيضا مع شركة «فينينفست» القابضة المملوكة لعائلة برلوسكوني، وفق «فرانس برس».

وكانت «فيفندي» و«ميدياسيت» اتفقتا سنة 2016 على إطلاق منصة إلكترونية ترفيهية من شأنها منافسة مجموعة «نتفليكس» الأميركية العملاقة، عن طريق شراء المجموعة الفرنسية نسبة 100% من باقة قنوات التلفزيون المدفوعة «ميدياسيت بريميوم».

غير أن «فيفندي» نددت سريعا بهذا الاتفاق معتبرة أنها خدعت بشأن القيمة الفعلية لباقة قنوات «ميدياسيت بريميوم». بعدها باشرت المجموعة الفرنسية بحملة سريعة للاستحواذ على 28.8% من «ميدياسيت»، وهو ما اعتبرته عائلة برلوسكوني خطوة عدائية.

كذلك اصطدم هذا المسعى بمندرجات القانون الإيطالي بشأن التعددية الإعلامية والتي أرغمت «فيفندي» على «تجميد» ما يقرب من 20% من أسهمها وإيكالها إلى شركة استئمان.

وفي يونيو 2017، رفعت «ميدياسيت» وشركة «فينينفست»، وهي أبرز المساهمين فيها، دعوى قضائية في حق «فيفندي» مطالبتين بتعويضات مقدارها ثلاثة مليارات يورو.

مذاك، حاولت السلطات القضائية الإيطالية والأوروبية البت في المنازعة، وحققت «فيفندي» خصوصا نصرا في سبتمبر 2020 أمام القضاء الأوروبي، لكن محكمة في ميلانو حكمت عليها بدفع 1.7 مليون يورو من التعويضات لحساب «ميدياسيت».

حسن جوار

وبحسب التسوية التي أعلن عنها مساء الإثنين، تعهدت «فيفندي»، ثاني أكبر المساهمين في «ميدياسيت»، بيع كامل نسبة الـ19.19% من مساهمتها المجمدة في رأسمال «ميدياسيت» في غضون السنوات الخمس المقبلة، على أن تبقي مساهمتها في المجموعة التلفزيونية الإيطالية بنسبة 4.61%.

كما ينص الاتفاق على أن تصوت «فيفندي» لمصلحة نقل مقر «ميدياسيت» إلى هولندا. وتسعى المجموعة إلى دمج أنشطتها في إيطاليا وإسبانيا ومساهمتها بنسبة 15.1% في شركة «بروسيبنسات.1» الألمانية، ضمن مجموعة قابضة تعمل بموجب القانون الهولندي تسمى «إم إف إي» (ميديا فور يوروب)، وهي خطوة لطالما عارضتها «فيفندي» وصولا إلى المحاكم.

وأبرمت المجموعتان العملاقتان الأوروبيتان في مجال المرئي والمسموع أيضا اتفاقات «حسن جوار» في مجال التلفزيون المجاني لفترة خمس سنوات.

وتعهدت «دايلي موشن» التابعة لـ«فيفندي»، دفع 26.3 مليون يورو لإنهاء نزاع متصل بحقوق المؤلف مع شركتي «أر تي أي» و«ميدوسا» التابعتين لـ«ميدياسيت».

ومن المتوقع إنجاز هذا الاتفاق في 22 يوليو المقبل.