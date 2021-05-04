4 رؤساء لحفلة «ميت غالا» دون الثلاثين

المغنية وكاتبة الأغنيات بيلي إيليش في هوليوود، 9 فبراير 2020 (أ ف ب)

تلعب حفلة «ميت غالا» هذه السنة ورقة الشباب والتنوع، من خلال اختيار أربعة رؤساء مشاركين تقل أعمارهم عن 30 عاما، هم المغنية بيلي إيليش والممثل تيموتيه شالاميه والشاعرة أماندا غورمان ولاعبة التنس المحترفة ناومي أوساكا.

وتقام حفلة «ميت غالا» عادة في مطلع مايو، لكنها أرجئت إلى 13 سبتمبر، على أمل أن تكون رفعت بحلول هذا التاريخ معظم القيود الصحية. وألغيت الحفلة العام 2020 بسبب جائحة «كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

وسيكون الرؤساء المشاركون الفخريون هذه السنة آنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة «فوغ» التي جعلت من الحفلة حدثا عالميا، والمصمم توم فورد ومدير شبكة «إنستغرام» الشريكة في الحفلة آدم موسيري.

ولم يسبق لأي من الرؤساء الأربعة أن شارك في الحفلة التي تنظم لتمويل مؤسسة «كاستم إنستيتيوت» التابعة لمتحف «متروبوليتان» والمخصصة للموضة، وهي ذات موازنة مستقلة عن المتحف.

إلا أن الفرنسي الأميركي تيموتيه شالاميه (25 عاما) من المعتادين على السجادات الحمراء، ويثير ضجة بأزيائه، خصوصا ببزة من تصميم ألكسندر ماكوين مطبعة بنقوش أزهار ارتداها في أكتوبر 2018 في لندن، أو حزام فوقي لماع للكتفين من لوي فويتون خلال احتفال توزيع جوائز «غولدن غلوب» العام 2019 في لوس أنجليس.

أما الشاعرة الأميركية من أصل أفريقي أماندا غورمان (23 عاما) فلفتت الأنظار خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن في يناير 2021، حيث تلت قصيدتها «ذي هيل وي كلايمب» (التل الذي نتسلقه) مرتدية معطف «برادا» أصفر. أما في نهائيات بطولة كرة القدم الأميركية للمحترفين (سوبر بول) في بداية فبراير، فألقت قصيدة مجددا مرتدية معطف «موسكينو» أزرق مموجا.

احترام الناس

ودرجت بيلي إيليش (19 عاما) على ارتداء الملابس الفضفاضة التي غالبا ما تتألف من قميص كبير وسروال قصير (شورت)، حتى عندما تغني في حفلة موسيقية، ولكن يبدو أنها اتجهت إلى نمط جمالي مختلف على ما يتضح من الصور المنشورة في العدد الأخير من الطبعة البريطانية من مجلة «فوغ» التي حصدت ملايين «الإعجابات» على حسابها عبر «إنستغرام».

فهي ظهرت في هذه الصور مرتدية ملابس ضيقة و«ديكولتيه» تكشف العنق والكتفين، وقالت في مقابلتها مع «فوغ»: «إظهار جسدك وبشرتك، أو عدم إظهارهما، يفترض ألا يسلبك احترام الناس».

واقتحمت اليابانية ناومي أوساكا (23 عاما) المصنفة ثانية عالميا بين لاعبات كرة المضرب المحترفات عالم الموضة، إذ أصبحت رسميا سفيرة دار لوي فويتون. وتعاونت الشابة المتحدرة من أم يابانية وأب من هايتي في التسويق أيضا لمجموعة من الحقائب ولتشكيلة من ملابس السباحة.

وتقام حفلة «ميت غالا» على مرحلتين، في 13 سبتمبر ثم في الثاني من مايو 2022.