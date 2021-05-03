برومو «ديدو» يتخطى 3 ملايين مشاهدة

بوستر فيلم «ديدو» (أ ف ب)

تخطى الإعلان الرسمي لفيلم «ديدو» للفنان المصري كريم فهمي ثلاثة ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد يومين فقط من طرحه، وذلك نتيجة تفاعل ومشاركة العديد من رواد التواصل الاجتماعي معه.

«ديدو» بطولة كريم فهمي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وهدى المفتي وأحمد فتحي ومحمد ثروت، فكرة كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية احتفالا بموسم عيد الفطر المبارك.

إعلان الفيلم شهدا إقبالا لما يحتويه من عناصر إبهار لما يتضمنه من مشاهد الغرافيكس الضخمة التي خطفت أنظار المشاهدين، والتي تقدم لأول مرة فكرة بهذه الطريقة داخل صناعة السينما المصرية.