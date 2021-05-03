«الإسكندرية للسينما الفرانكفونية»: إنصاف وهيبة منسقا لاحتفالية «تونس ضيفا للشرف»

الدكتورة إنصاف وهيبة (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «الإسكندرية للسينما الفرانكفونية»، برئاسة الفنان الكبير سمير صبري، أن الدكتورة إنصاف وهيبة ستتولى مسؤولية تنسيق احتفالية «تونس ضيفا للشرف»، ولاقى هذا القرار قبولا كبيرا بين الدوائر السينمائية في تونس، وكذلك بالمركز الوطني للسينما والصورة، برئاسة الأستاذ سالم الدرقاشي، الذي يقوم بدور فاعل في خروج الاحتفالية على الوجه الأكمل تلبية لفعاليات عام الثقافة المصرية-التونسية الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية.

صرحت إنصاف وهيبة، مسؤولة الاحتفالية وممثل المهرجان الدائم في تونس: «سعدت بالتعاون مع مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية، وكذلك بتنسيق احتفالية تونس ضيف شرف الدورة التأسيسية للمهرجان، ويجري الآن على قدم وساق تصميم برنامج الاحتفالية الذي سيشمل برامج خاصة للسينما التونسية، وندوات حول صناعة السينما في تونس وأهم المؤسسات العاملة عليها، وموائد مستديرة سيتم من خلالها إطلاق مبادرات جديدة للتعاون السينمائي بين مصر وتونس».

وأضافت: «أود الإشادة بتعاون المركز الوطني للسينما والصورة بتونس، الذي يسوده حفاوة وحماس يؤكدان عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، بل أصبح هناك تنافس بين الجانب المصري والجانب التونسي على إبداع أفكار تثري الاحتفالية وتزيد من ألقها».

وأكد سليم الدرقاشي، مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة بتونس «نثق أن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية سيكون بمثابة قيمة مضافة مهمة داخل خارطة المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية، وسنكون سعداء بالمشاركة في مختلف فعاليات المهرجان والمساهمة في تأسيس دورته الافتتاحية. كما نقوم من جانبنا بتسهيل مهمة الدكتورة إنصاف وهيبة من خلال توجيهاتنا لفريق المركز الوطني للسينما والصورة بتوفير كل الدعم اللازم لخروج الاحتفالية على النحو اللائق، فيما تقوم كريمة عميرات مسؤولة الاتصال بالمركز بمتابعة كل الإجراءات الخاصة بذلك التوجيه على مدار الساعة».

يعقد مهرجان «الإسكندرية للسينما الفرانكفونية» دورته الأولى في الفترة من 18 – 23 يونيو المقبل، برئاسة الفنان سمير صبري. وينظم المهرجان مؤسسة «فنون لللثقافة والإعلام».