الأفلام الإيطالية المدعومة حكوميا تعرض سينمائيا أولا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 12:24 مساء
صورة التقطت في 26 أبريل 2021 لعرض فيلم في إحدى دور السينما في وسط روما بعد إعادة فتحها، ويظهر فيه الجمهور موزعاً على المقاعد وفق تدابير التباعد الاجتماعي (أ ف ب)

ألزمت إيطاليا مجددا منتجي الأفلام، المدعومة حكوميا، بعرضها في دور السينما قبل 30 يوما على الأقل من بثها تليفزيونيا أو على الإنترنت.

وشدد وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني، في بيان نشِر على موقعه الإلكتروني على ضرورة دعم دور السينما في مرحلة التعافي هذه، وفي الوقت نفسه إعادة التوازن إلى القواعد للحؤول دون إلحاق الغبن بالسينما الإيطالية مقارنة بالسينما العالمية، وفق «فرانس برس».

إلا أن المرسوم الجديد اعتبر أن الاتفاقات المحددة التي سبق للمنتجين أن وقعوها قبل 2 مايو 2021 مع منصات البث الخاصة فيما كانت دور السينما مقفلة، تبقى صالحة.

وكان شرط عرض الأفلام المدعومة في دور السينما أولا علق مؤقتا؛ بسبب جائحة كوفيد-19. وأعيد فتح دور السينما في إيطاليا قبل أسبوع.

واعتبرت الجمعية الوطنية لمشغلي السينما أن إعلان الوزير «غير مقبول»، وأكدت، الأحد، أن الأفلام الأجنبية خصوصا هي التي ستُعرض في الصالات الإيطالية خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت الجمعية إلى أن فترات زمنية محدودة ببضعة أشهر تخصص عادة خلال السنة للأفلام الإيطالية، داعية إلى خطة إنعاش حقيقية لمساعدة دور السينما الإيطالية التي خسرت وفق حساباتها نحو 400 مليون يورو خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.

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