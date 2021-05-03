دور السينما الفرنسية تنتظر عرض 20 فيلما مايو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 11:22 صباحا
إحدى دور السينما في مدينة مونبلييه الفرنسية، 16 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

أعلن منتجو نحو 20 فيلما حتى الآن عزمهم على إطلاق عروضها في دور السينما في 19 مايو المقبل، وهو اليوم المحدد لإعادة فتح معظم الأماكن الثقافية في فرنسا ومنها دور السينما، وفقا لإحصاءات مجلة «لو فيلم فرانسيه» المتخصصة.

ولم يعلن مسؤولو الشركات العاملة في هذا القطاع حتى اليوم اتفاقا لتنظيم مواعيد طرح الأفلام في الصالات وفقا لما كان يأمل فيه كثر منهم انطلاقا من خشيتهم من حدوث فائض في الأسابيع الأولى نظرا إلى وجود أكثر من 400 فيلم تنتظر العرض، وفق «فرانس برس».

وبمجرد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون إعادة افتتاح دور السينما في 19 مايو، سارع منتجو سلسلة من الأفلام إلى إعلان نيتهم طرحها في ذلك اليوم، علما بأن الحد الأقصى من الجمهور المسموح به في الصالات يبلغ ثلث سعتها المعتادة.

وإضافة إلى الإنتاجات الفرنسية الموجودة ضمن هذه الأفلام العشرين، ثمة أيضا أعمال أجنبية، بينها «فولينغ»، وهو دراما عائلية عن الشيخوخة والمرض والعلاقة بين الأب والابن، وأول فيلم من إخراج الممثل الأميركي فيغو مورتنسن.

كذلك يعرض الفيلم الدنماركي «أناذر راوند» الذي فاز، الأحد الماضي، بجائزة أفضل فيلم أجنبي في احتفال جوائز الأوسكار، وهو من إخراج توماس فينتربرغ.

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