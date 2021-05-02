أشرف مهدي يعيش حالة من النشاط التليفزيوني والسينمائي

الفنان المصري أشرف مهدي (خاص لـ بوابة الوسط)

أعرب الفنان المصري أشرف مهدي عن سعادته بمشاركته في مسلسل «القاهرة كابول» الذي يعرض حاليا، وحقق نسبة مشاهدة عالية وردود فعل مميزة؛ حيث يجسد فيه شخصية «أبوقتادة» أحد أفراد الجماعة في أفغانستان، والذي يهتم بأمور أخرى غير أهداف الجماعة مما يجعله ذا سلطة خاصة، إخراج حسام علي.

كما يشارك أشرف أيضا في مسلسل «لعبة نيوتن» ويجسد فيه شخصية «عبدالله» زوج أخت محمد فراج ومدير شركة العائلة، وهو من إخراج تامر محسن.

فيما ينتظر مهدي عرض فيلمه «وش القفص» الذي يجسد فيه شخصية «منصور» الذي يعمل سباكا بسيط الحال، في إطار اجتماعي يتناول قصة مجموعة من العاملين بشركة تعمل على صناعة المربى قاموا بطرده ظلما من الشركة وهو من إخراج دينا عبدالسلام.

ومن ناحية أخرى أعرب الفنان المصري عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على فيلمه القصير «توك توك» الذي عرض في أكثر من مهرجان، ونال العديد من الجوائز وآخرهم الجائزة الثانية من مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» الذي أقيمت فعالياته الشهر الماضي.

ويجسد أشرف فيه شخصية «محروس» الزوج الذي ترك زوجته وأبناءه، واتجه إلى هجرة غير شرعية، وهو من إخراج خضر محمد خضر.

فيما تلقى ردود فعل إيجابية عن مسلسل «الآنسة فرح 3» الذي يجسد فيه شخصية «ماهر» وهو الحبيب السابق لـ«دلال» والدة فرح والذي ظهر فجأة في حياتها بعد انفصالها من «ماجد الألفي» ليتزوجا ويستمرا معا حتى يقرر الانفصال عنها وهو من إخراج وائل فرج.