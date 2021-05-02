وزارة الثقافة تختتم الأمسيات الرمضانية

من الأمسيات الثقافية الرمضانية التي أقامتها وزارة الثقافة (فيسبوك)

اختتمت فعاليات الأمسيات الثقافية الرمضانية، بمدينة بنغازي، برواق الشاعر محمد المهدي بمركز وهبي البوري الثقافي، والتي أشرف على تنظيمها مكتب الثقافة بنغازي وبحضور جمع من الأدباء والكتّاب والشعراء والفنانين والإعلاميين.

وتضمنت الفعاليات مسابقة للشعر الفصيح والغنائي، وأمسية شعرية بمشاركة منتدى بنغازي الثقافي وندوة حول ظروف إنتاج الأعمال الدرامية في شهر رمضان، وفق ما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة في «فيسبوك»، السبت.

وفي الاحتفالية التي أقيمت لمناسبة ختام الفاعليات، أعلنت أسماء الفائزين في المسابقة الشعرية، مع تكريم الأعمال الدرامية التي قدمت خلال شهر رمضان، إضافة إلى تكريم ضيوف الشرف لنجوم مسلسل «شط الحرية»، وتكريم فريق عمل الأمسيات الثقافية.

وكانت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية أحيت، مساء الخميس، أمسية شعرية تحت شعار «رمضان يباركنا والثقافة تجمعنا»، بدار حسن الفقيه بالمدينة القديمة طرابلس، برعاية وتنظيم إدارة التنمية الثقافية وبحضور نخبة من الأدباء والكتاب والمثقفين والفنانين والإعلاميين ولفيف من المهتمين بالشأن الأدبي والثقافي.

وقدمت الأمسية غادة البشتي، مديرة إدارة التنمية الثقافية بالوزارة، فيما ترنم الشعراء في هذه الليلة بأشعارهم التي أمتعت الحضور بنشوة الشعر والكلمة العذبة، وشارك فيها الشعراء: نورالدين الورفلي وحمزة الحاسي ومعتوق البوراوي وأحمد الفاخري وهناء المريض وحسن إدريس ومريم سلامة وأسامة الرياني وغادة البشتي.

من الأمسيات الثقافية الرمضانية التي أقامتها وزارة الثقافة (فيسبوك)