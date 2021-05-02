تعليق عضوية نويل كلارك في «بافتا»

صورة أرشيفية للممثل والمنتج نويل كلارك (أ ف ب)

علقت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) الجمعة، عضوية الممثل والمنتج نويل كلارك، على خلفية التحقيق في ادعاءات بسوء سلوك جنسي.

ووجهت نحو 20 امرأة ادعاءات ضد الممثل، الذي شارك في أعمال كثيرة أبرزها «ستار تريك» و«دكتور هو»، في مقال نشرته جريدة «ذي غارديان» الخميس، وبعضهن أفصحن عن أسمائهن، وفق «فرانس برس».

وأوردت الصحيفة أن النساء عملن مع كلارك واتهمنه بالتحرش الجنسي والتنمر والتقاط صور جنسية لهن دون موافقتهن، بين عامي 2004 و2019.

وتحركت «بافتا» على الفور لتعليق عضويته في الأكاديمية عقب صدور التقرير، والجائزة التي منحتها له في وقت سابق من هذا الشهر لمساهمته البريطانية البارزة في السينما.

لكن المنظمة واجهت تساؤلات حول سبب منحه الجائزة رغم المزاعم التي تم تداولها ضده والتي نفاها «بشدة».

وأوضحت «بافتا» أنها لم تكن على دراية بهذه الادعاءات عندما قررت منحه الجائزة في مارس.

وقالت: «الادعاءات ضد كلارك خطيرة جدا والسلوك الذي يزعمون أنه تصرف بموجبه يتعارض مع قيم بافتا وكل ما تمثله. لكن مهما تكن هذه المزاعم مشينة لا يمكن التعامل معها دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة».

وأضافت: «لو أن الضحايا أفصحن عن هوياتهن كما الحال مع ذي غارديان كان من الممكن تعليق الجائزة على الفور».

وردا على تلك الادعاءات قال كلارك خلال حفل توزيع جوائز بافتا: «أعتذر إذا شعر أي شخص عمل معي بعدم الارتياح أو عدم الاحترام. أنا أنفي بشدة قيامي بأي سوء سلوك أو تجاوز جنسي وأعتزم الدفاع عن نفسي ضد هذه الادعاءات الكاذبة». وأعلنت شركتا «سكاي» و«فيرتيغو» للإنتاج أنهما ستتخليان عن تعاونهما معه.