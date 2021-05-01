«ديدو» يبهر الجمهور بالجرافيكس قبل عرض الفيلم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 03:34 مساء

طرح المنتج المصري أحمد السبكي أخيرا الفيديو التشويقي لأحدث أفلامه بعنوان «ديدو»، للنجوم كريم فهمي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، الذي من المقرر طرحه بدور العرض في عيد الفطر المبارك.

وتفاعل مع الفيديو التشويقي العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما فيه من عناصر إبهار بمشاهد الغرافيكس الضخمة، التي خطفت أنظار المشاهدين، التي تقدم لأول مرة فكرة بهذه الطريقة داخل صناعة السينما بمصر.

واستغرق صناع العمل عامين لإنجاز مشاهد الغرافيكس والمونتاج، وذلك بعد الانتهاء من تصوير الفيلم ليخرج بالشكل اللائق للجمهور.

«ديدو» بطولة كريم فهمي وحمدي الميرغني وهدى المفتي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت، وإشراف عام وفكرة كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.

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