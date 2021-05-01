حمدي الوزير: عبدالرحمن وسلامة قدماني بشكل مختلف في «موسى»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 02:21 مساء
حمدي الوزير (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى الفنان المصري حمدي الوزير من تصوير مشاهده فى مسلسل «موسى»، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

وأعرب الوزير عن سعادته بردود الفعل، منذ عرض الملصق الترويجي للعمل قبل أيام من عرض الحلقات الأولى، وقال إنه تلقى العديد من التساؤلات عن الشخصية التي تبدو مختلفة تماما عن طبيعة أدواره، وبعد عرض العمل وردود الفعل التي تلقاها حول شخصية «مسعد»، خصوصا أن هناك جهدا كبيرا مبذولا من قبل الكاتب ناصر عبدالرحمن الذي سعد كثيرا بالتعاون معه ومع المخرج الشاب محمد سلامة.

وعن تعاونه الأول مع ناصر عبدالرحمن، قال الوزير إنه «كاتب لديه رؤية وفكره واضح في كتاباته، صاحب حوار مختلف وكل شخصية من شخصياته تنطق بأسلوبها وطريقتها، وليس هناك افتعال في جمله الحوارية، كما أنه مشغول بالقضايا الإنسانية وهذا ما يهمني في أي نص».

وتابع الفنان المصري: «أما المخرج الشاب محمد سلامة فهو مخرج فاهم ومطلع ومجتهد، وأتوقع له أن يكون من أهم المخرجين على الساحة في السنوات القادمة».

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