ندوة حول ترجمة الأثر الأدبي بدار الفقيه

من اليمين، الشاعر صالح قادربوه والقاص عبدالسلام الغرياني (بوابة الوسط)

نظم المركز الليبي للدراسات الثقافية، بدار الفقيه حسن، ندوة حول ترجمة الأثر الأدبي، بمشاركة القاص عبدالسلام الغرياني، والكاتب والمترجم مأمون الزايدي، اللذين تناولا الأسس والأبعاد المعرفية والأدوات اللازم توافرها لترجمة العمل الأدبي من لغة إلى أخرى.

وفي الندوة التي أقيمت الإثنين، تطرق القاص والمترجم عبدالسلام الغرياني في حديثه إلى تجربته الشخصية في ترجمة الأعمال السردية، لافتا الانتباه إلى أهمية الترجمة وأثرها في تطور الحياة الثقافية، وقصور دور المؤسسات المعنية في دعم جهود الترجمة النوعية، وعدم وضعها ضمن استراتيجيات تطوير أدوات التأليف والبحث والمعرفة.

وقارن الغرياني، في إحاطته، بين تجارب عربية مهمة في هذا المجال ودور وزارات الثقافة في الدفع بمسيرة الترجمة، فيما ينعدم هذا الاهتمام كليا في ليبيا.

وتمحورت ورقة المترجم مأمون الزايدي، التي ألقاها الشاعر صاح قادربوه مدير المركز، حول المراحل التاريخية للترجمة، والتي مثلت عند العرب في النهضتين الأولى والثانية حاجة فرضتها ضرورة التواصل، فكانت في النهضة الأولى ضرورة دينية تآزرت فيها غاية نشر الدين والدعوة إليه، بغاية الفهم المعرفي والعلمي وأصبحت في النهضة الثانية ضرورة أوجبها الإيمان بالتمدن، ولا تمدن إلا بمحاكاة الغرب وسبيل المحاكاة الأول هو الترجمة.

وقدم في سياق التعريف بهذا اللون نماذج من شهادات لمترجمين عرب مثل عبدالسلام بن عبدالعالي، ليخلص بالقول إن هذا المعترك عموما هي عملية معقدة لأنها تتأسس ضمن عدة مستويات وأنساق متشابكة فيما بينها، ولكنها بالرغم من ذلك تظل عملية ممكنة.

وأوضح في ورقته أن المقصود بالترجمة الأدبية نقل جميع الأجناس من شعر ورواية وقصة ومسرح من لغة معينة إلى لغة أخرى، مشيرا إلى أن الصعوبة تكمن في عدم تعامل المترجم مع نص عام بل مع نص إبداعي له مبدئيا مقومات فنية متمثلة في جنوحه أحيانا إلى الرمزية، والاستعارة وإلى الغموض أحيانا أخرى.

وتتحدد الترجمة الأدبية، بحسب رأي الزايدي، ضمن عدة مستويات وأنساق وتعترضها عدة صعوبات وتحديات أهمها على الخصوص المحور الثقافي واللغوي ومستوى بناء النص المراد ترجمته، وهي محاور متقاربة ومتشابكة ولا يمكن الفصل بينها، فهي أساسية باعتبارها خصوصيات للنص الأصلي وأيضا باعتبارها إشكالات ينبغي أخذها بعين الاعتبار مجتمعة في عملية الترجمة وإلا فستصير الترجمة مثل ترجمة نص عام ليس إلا.

جانب من الحضور (بوابة الوسط)