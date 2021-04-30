الموت يغيب أرملة أسطورة هوليوود كيرك دوغلاس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 01:30 مساء
آن دوغلاس وزوجها كيرك، هوليوود، 10 مايو 2012 (أ ف ب)

أعلنت أسرة دوغلاس، الخميس، وفاة آن دوغلاس أرملة أسطورة هوليوود كيرك دوغلاس، في منزلها في بيفرلي هيلز عن 102 عام.

والتقى كيرك دوغلاس الذي توفي في فبراير 2020 عن 103 أعوام، آن في باريس العام 1953 أثناء تصوير فيلم «أكت أوف لوف»، وتزوجا في لاس فيغاس في 29 مايو 1954، وفق «فرانس برس».

وقالت عائلة دوغلاس في بيانها: «لم يكن الأمر رومانسيا، لكنه كان قانونيا، وتعهد (كيرك) أنه سيتزوجها مرة أخرى في احتفال كبير».

وحقق كيرك دوغلاس، أحد آخر نجوم العصر الذهبي في هوليوود الذهبي والذي أدى أدوارا كثيرة أبرزها «سبارتاكوس» و«باث أوف غلوري»، وعده العام 2004 في مناسبة الذكرى الخمسين لزواجهما.

استمر زواجهما 66 عاما أنجبا خلاله بيتر وإريك. وشملت الأسرة أيضا ولدين آخرين هما مايكل وجويل من زواج كيرك دوغلاس الأول.

ولدت آن دوغلاس باسم هانيلوره ماركس في هانوفر في 23 أبريل 1919. كانت طالبة في بلجيكا عندما قصف النازيون بروكسل العام 1940.

هربت آن بالسيارة مع أصدقاء لها وتوجهت نحو فرنسا، لكن أوراقها الألمانية كانت عائقا بالنسبة إليها، فتزوجت بلجيكيا للحصول على الجنسية.

وبعد أشهر من وصولهم إلى باريس، احتل الألمان المدينة. عندما أصدر النازيون مرسوما يقضي بضرورة عرض الأفلام مع ترجمة ألمانية، أسهمت معرفة آن بالألمانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية في عثورها على عمل مع موزع أفلام فرنسي.

وبعد الحرب، واصلت مسيرتها المهنية في صناعة السينما وعملت لصالح شبكة «إن بي سي» الأميركية ثم مع جون هيوستن في إنتاج «مولان روج» قبل لقاء كيرك.

كانت آن دوغلاس ناشطة في الدبلوماسية والعمل الخيري، وقد زارت 44 بلدا كسفيرة للنيات الحسنة للقيم الأميركية.

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