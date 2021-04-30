«لاسكالا» يفتح بابه أمام جمهور محدود

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 10:16 صباحا
مسرح «لا سكالا» في ميلانو، 4 مايو 2020 (أ ف ب)

أعلن مسرح «لا سكالا» الشهير في ميلانو (شمال إيطاليا)، الأربعاء، أنه سيعاود نشاطه من خلال ثلاث حفلات موسيقية في مايو المقبل سيتاح للجمهور حضورها ولكن بعدد محدود يقتصر على 500 شخص.

وستكون باكورة هذه الحفلات في 10 مايو المقبل، لجوقة «لا سكالا» والأوركسترا التابعة له بقيادة ريكاردو شايي. وفي اليوم التالي، تقام حفلة لأوركسترا فيينا الفلهارمونية، على أن تكون المحطة الثالثة حفلة موسيقية بقيادة البريطاني دانيال هاردينغ في 17 مايو، وفق «فرانس برس».

في المقابل، ستنقل حفلة أوبرا «ليتاليانا إن إلجيري» (الإيطالية في الجزائر) لروسيني في 25 مايو بواسطة البث التدفقي، بحسب ما أشار بيان أصدره «لا سكالا».

ويعمل الإيطالي ريكاردو شايي الذي يتولى منصب المدير الموسيقي لدار «لا سكالا» منذ يناير 2015، وجدد المسرح أخيرا تعاقده معه إلى سنة 2025، على تسجيل أسطوانة لشركة «دويتشيه غراموفون» تضم مقطوعات لفاغنر وشتراوس تؤديها السوبرانو الروسية آنا نيتريبكو.

وأعيد فتح دور السينما وقاعات الفنون الأدائية جزئيا، الإثنين، في إيطاليا بعد توقف طويل بسبب الجائحة.

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