ازدهار فكرة بيع الصحفيين منشوراتهم مباشرة للقراء

صفحة موقع «سابستاك» للرسائل الإخبارية على هاتف محمول (أ ف ب)

يلتف عدد متزايد من الصحفيين بأشكال مختلفة على وسائل الإعلام التقليدية في تسويق المحتويات التي ينتجونها، سواء من خلال الرسائل الإلكترونية أو النشرات الإخبارية أو حتى الرسائل النصية، وينجحون في بيعها مثيرين اهتمام «تويتر» و«فيسبوك». وخاضت أنا كودريا-رادو هذا الغمار في مايو 2019.

وتقول الصحفية التي كان يتبع رسالتها الإخبارية المجانية نحو 2500 مشترك: «حينها، كنت أقول لنفسي إن تلقي المال من الناس في مقابل رسالة إخبارية فكرة غريبة»، وفق «فرانس برس».

وبعدما باتت رسالتها الإخبارية الأسبوعية «لانس» المعنية بأخبار الصحافة المستقلة مدفوعة من طريق منصة «سابستاك» المتخصصة، تراجع عدد المشتركين إلى 130، ثم ارتفع تدريجا إلى 330. وتقول: «لقد شكل ذلك مصدر دخل جيد»، رغم أنها اضطرت إلى التوقف عن تقاضي الأموال في مقابل رسالتها الإخبارية بسبب الجائحة.

وعلى غرار هذه البريطانية الثلاثينية التي تقدم أيضا مدونة صوتية (بودكاست)، يقبل عدد متزايد من الصحفيين على هذه الخطوة لاستقطاب قراء في مقابل بدل مالي عن منشوراتهم.

الاشتراكات المصغرة

كانت الرسائل الإخبارية موجودة منذ ما قبل الإنترنت، بنسق مجاني أو مدفوع. غير أن هذه الموجة الجديدة تعود إلى ظهور أدوات رقمية جديدة، ولكن خصوصا لانتشار ممارسات جديدة.

ويوضح جيريمي كابلان المسؤول التربوي في كلية الصحافة بجامعة «سيتي يونيفرسيتي» في نيويورك التي تقدم برنامجا مخصصا لرواد الأعمال: «قبل عشر سنوات، لم تكن فكرة الاشتراكات منتشرة». أما الآن «فقد بات الناس مشتركين في خدمات شتى» ويظهرون انفتاحا على فكرة «الاشتراكات المصغرة» في مقابل بضعة دولارات لتوفير دعم مالي لمدونة صوتية مثلا أو قراءة رسالة إخبارية.

ويقترح البعض حتى توفير خدمات إخبارية للقراء بواسطة الرسائل النصية، وهي خاصية تقدمها منصة «سابتكست».

كما أن أزمة الصحافة التي تجلت خصوصا من خلال ازدياد عمليات الاندماج وزوال وسائل إعلامية وعمليات طرد واسعة، تدفع بالصحفيين إلى استكشاف نماذج بديلة.

ويقول جون شلويس رئيس «نيوزغيلد»، أبرز النقابات الصحفية الأميركية، إن «غياب الرواتب اللائقة والتغطية الطبية المقدمة من المجموعات الصحفية يدفع بعدد متزايد من الأشخاص إلى أن يغادروا إلى سابستاك أو سواها».

منافس للإعلام التقليدي؟

من أبرز الامتيازات المتاحة لهؤلاء الصحفيين هو الحصول على تمويل مباشر، بعد اقتطاع «سابستاك» عمولة بنسبة 10%.

وتوضح أنا كودريا-رادو: «بصفتي صحفية مستقلة، أحصل على مستحقاتي من دون تأخير، هذا الأمر مهم كثيرا على الصعيد المالي».

تضم «سابستاك» حاليا أكثر من 500 ألف مشترك بنسختها المدفوعة، مع تعريفة شهرية تراوح بين خمسة وعشرة دولارات لأكثرية الرسائل الإخبارية الأكثر استقطابا للقراء.

ودرت المنشورات الأكثر شعبية في المجموع إيرادات فاقت 15 مليون دولار العام الماضي، وفق ما أفادت المنصة لوكالة «فرانس برس».

وتتصدر السياسة والثقافة الشعبية قائمة المواضيع الأكثر استقطابا للقراء. وفي أكثر الأحيان، يتيح أصحاب المنشورات جزءا من المحتويات بصورة مجانية، أو يربطونها بمدونة صوتية لتوسيع الجمهور ودر إيرادات إعلانية محتملة.

ويوضح آيزاك سول القائم على رسالة «تانغل» الإخبارية الأميركية السياسية التي تضم نحو ثلاثة آلاف مشترك في مقابل بدل أن «الأمر الأفضل لي في كل ذلك هو أني لست مرتبطا بأي علامة تجارية أو مؤسسة». ويقول: «هذا امتياز هائل في عالم السياسة».

ويشير ديفيد سيروتا مؤسس مشروع «ذي دايلي بوستر» الذي يعمل ضمنه صحفيون كثر إلى أن الاتصال المباشر يرسي علاقة سليمة أكثر مع القراء مقارنة مع تلك القائمة مع المؤسسات الإعلامية الكبرى التي تدعي الموضوعية.

ويقول سيروتا الذي يكتب مقالات أيضا في صحيفة «ذي غارديان»: «لا نعطي انطباعا مغلوطا لقرائنا ولا نتعامل معهم كأطفال من خلال الإيحاء بأننا لا نملك وجهة نظر».

وتعتمد «ذي دايلي بوستر» على «الأصداء التي نتلقاها من مشتركينا، ومساهماتهم وأفكارهم عن المواضيع. هم ليسوا فقط جمهورنا بل جزء لا يتجزأ من فريقنا».

وتشتد المنافسة في ظل تنامي الشهية على هذا النسق. فقد بات على «سابستاك» أن تواجه «غوست»، وهي منصة تفرض تعرفات أكثر تنافسية، إضافة إلى منصة «باتريون» الرائدة في مجال الاقتصاد التشاركي الفني، و«تايني ليتر» و«باتن داون».