شريتي فاديرا أول امرأة وشخص غير أبيض تتولى «رويال شكسبير كومباني»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 02:01 مساء
شريتي فاديرا في واشنطن، 16 أكتوبر 2013 (أ ف ب)

عينت سيدة الأعمال البريطانية شريتي فاديرا على رأس «رويال شكسبير كومباني»، بحسب ما أعلنت الفرقة المسرحية المرموقة، الأربعاء، وأصبحت بذلك أول امرأة وأول شخص غير أبيض يشغل هذا المنصب.

وستخلف فاديرا في الخريف المدير الحالي نايجل هاجيل، الذي يشغل المنصب منذ عشر سنوات، وهي مصرفية سابقة ولدت في أوغندا ثم هربت منها مع عائلتها ذات الأصول الهندية عندما طرد الديكتاتور عيدي أمين دادا الآسيويين منها، وفق «فرانس برس».

ويأتي هذا التعيين في وقت تستعد «رويال شكسبير كومباني» لخوض تحدي معاودة نشاطها بعد أشهر من التوقف بسبب تدابير احتواء الجائحة التي بدأت الحكومة البريطانية بتخفيفها.

وترأس شريتي منذ يناير الفائت، شركة «برودينشل» البريطانية للتأمين، وشغلت ما بين 2015 و2020 منصب رئيسة مصرف «سانتاندر» بفرعه البريطاني بعدما تولت ما بين 2007 و2009 منصبا حكوميا هو وزيرة شؤون المؤسسات الصغيرة والتنافسية في حكومة غوردن براون العمالية.

وكان اسم شريتي مطروحا لخلافة مارك كارني في منصب حاكم «بنك إنجلترا».

وقالت شريتي التي عاشت في أوغندا والهند إنها «شغوفة بالفنون»، وإنها قرأت أعمال شكسبير وتخيلتها قبل أن تتسنى لها مشاهدة مسرحياته.

وأكدت أنها «متحمسة» للمساهمة في دعم «رويال شكسبير كومباني» وفي «التطلع إلى المستقبل» في وقت تخرج الفرقة من «إحدى أصعب السنوات بسبب الجائحة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ناس اليوم (الحلقة 16)
فيديو
لمسة وفاء - نوري عبدالله «نوريتا» (الحلقة 16)
فيديو
انتهاء موسم كارفخال مع ريال مدريد
رياضة عالمية
دوري أبطال أوروبا يحسم مستقبل ديبالا مع يوفنتوس
رياضة محلية
مداهمة شقة رودي جولياني محامي ترامب السابق في نيويورك
دولى
أميركا ترد على اتهام «إسرائيل» باتباع سياسة «الفصل العنصري» ضد الفلسطينيين
عربى
مانشستر سيتي يحسم موقعة «حديقة الأمراء» ضد سان جيرمان في نصف نهائي الأبطال
رياضة عالمية
اتحاد الكرة يحدد موعد قمة النصر والأهلي بنغازي في الدوري الممتاز
رياضة محلية
الجمعية العمومية تختار المستشار عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا
ليبيا
«فيفا» يعلن مواعيد مباريات المنتخب الوطني حال تأهله لكأس العرب 2021
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - حكومة الدبيبة و«سم الخياط»
كاريكاتير
لمسة وفاء - محمد الهبري (الحلقة 15)
فيديو
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عجينة العشر دقائق