تعيين أوليفييه مانتي رئيسا لدار فيلهارموني في باريس

أوليفييه مانتي، 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية، الأربعاء، تعيين أوليفييه مانتي صاحب الخبرة الطويلة في مجال الإدارة الفنية للمسارح، رئيسا لدار فيلهارموني في باريس للسنوات الخمس المقبلة.

وهو سيخلف في هذا المنصب لوران بايل «أب» قاعة الحفلات المرموقة التي افتتحت في العام 2015، واستحالت مذاك مرجعا على صعيد التقنيات الصوتية والبرمجة والمشاريع التربوية، وفق «فرانس برس».

وبهذا التعيين الذي تولاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيتولى أوليفييه مانتي وهو المدير الحالي لدار الأوبرا الكوميدية في باريس، مهامه الجديدة في دار فيلهارموني اعتبارا من الأول من نوفمبر 2021.

ويتمتع مانتي (56 عاما)، بخبرة واسعة في مجال الإدارة. فهو أعاد خلال رئاسته دار الأوبرا الكوميدية تجديد أعمال فرنسية نادرة أو بات ينظر إليها على أنها لا تلبي الأذواق المعاصرة، كما أطلق سلسلة مشاريع إبداعية جديدة بينها أخيرا العمل الأوبرالي المعاصر بعنوان «لينونداسيون» (الفيضان) بإخراج مسرحي من جويل بومرا.

وكان هذا الدكتور في علم الموسيقى من بين المرشحين الخاسرين لمنصب المدير الجديد لدار الأوبرا في باريس، «الأخ الأكبر» لدار الأوبرا الكوميدية في العاصمة.

وسيقدم أوليفييه مانتي «سياسة برمجة منفتحة على كل الجماليات الموسيقية، للتوفيق بين القرب والامتياز»، كما «سيضطلع أيضا بمهمة تطوير نشاط الإنتاج والتوزيع على الصعيد الدولي» لفرقة أوركسترا باريس التي تتخذ مقرا لها في دار فيلهارموني، وفق وزارة الثقافة الفرنسية.