«شوفها» تبدأ عرض مسلسل «أرشيف» لراندا البحيري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 02:01 مساء
حسن عيد وراندا البحيري في مشهد من مسلسل «أرشيف»

بعد نجاح تجربة مسلسلات الـ15 حلقة التي قدمت بشكل كبير هذا العام ولاقت استحسانا من قبل الجمهور، بدأت منصة «شوفها» عرض إنتاجها الدرامي من خلال مسلسل «أرشيف»، الذي عرض أولى حلقاته مساء الثلاثاء، لتبدأ به النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.

«أرشيف» بطولة مجموعة من الشباب يتشاركون البطولة مع الفنانة رندا البحيري، وحسن عيد، وأحمد عثمان، وندى محفوظ، تأليف رامز عباس وإخراج محمد عمر ومن إنتاج «أربو بلاس».

المسلسل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول المحامي شريف خطاب الذي يفتح مكتب محاماة ويحلم طوال الوقت بأن يتولى قضية كبيرة تمكنه من الشهرة، وأن يذيع صيته في أوساط المحاماة، لكنه يعجز عن ذلك ويضطر إلى العمل في مكتب محام كبير يستخدم طرقا غير مشروعة ليكسب قضاياه، وبالنهاية يلجأ شريف إلى صديقه سراج حتى يساعده للخروج من المشاكل التي يقع فيها.

قدمت المنصة في النصف الأول من رمضان برنامج «سين وجيم» وهو برنامج «لايت» مدته عشر دقائق، يستضيف أشهر النجوم ويتم الإجابة فيه على عدد من الأسئلة الطريفة التي تصلهم من أشهر أصدقائهم من الفنانين ومحبيهم، ويتم الإجابة عليها بشكل سريع لنكتشف من خلال تلك الإجابات الجانب الإنساني الكوميدي لهؤلاء النجوم، واستضاف البرنامج خلال 15 حلقة كلا من نيللي كريم، وهند صبري، وأحمد مجدي، وأيتن عامر، وريهام عبدالغفور، وهنا شيحة وآخرين.

«شوفها» هي منصة فيديوهات بدأت في يونيو 2016 تقدم لمستخدميها تجربة مميزة ومتنوعة تتيح لهم متعة المشاهدة حسب الطلب في الوقت والمكان المناسب لهم، سواء من مقاطع الفيديوهات الرياضية والمسلسلات التلفزيونية وأشهر الأفلام العربية وبرامج الطبخ.

أحمد عثمان في مشهد من «أرشيف»
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