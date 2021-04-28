مسرح البولشوي يلغي جولته العالمية بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 11:50 صباحا
مدير مسرح البولشوي فلاديمير أورين خلال مؤتمر صحفي في موسكو، 27 أبريل 2021 (أ ف ب)

أعلن مسرح البولشوي في موسكو، الثلاثاء، أنه قرر إلغاء جولته العالمية لموسم 2021- 2022 بسبب جائحة «كوفيد-19»، مع الإبقاء على عدد من الإنتاجات العالمية مع فنانين أجانب.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن مدير المسرح فلاديمير أورين قوله خلال العرض السنوي للموسم الجديد إن «الجولات المقررة هذا الموسم ألغيت حتى مارس 2022»، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن «الجولات الأولى التي نعتزم إجراءها بعد ذلك، لا نعرف بعد ما إذا كانت ستحصل أم لا، لأن مزيدا الأصوات تعلو مؤكدة أن الدول الأجنبية لن تعترف بلقاحاتنا ولن تقبل باستقبالنا إذا تلقينا هذه اللقاحات».

وأشار أورين إلى أن المسرح أنجز كل الخطط التي كانت موضوعة للموسم الجاري، معترفا بأن هذه المرحلة كانت صعبة على المسرح مالياً أو إنسانيًّا.

وأُصيب 150 من العاملين في مسرح بولشوي بفيروس «كورونا» في ذروة الموجة الموجة الثانية.

ورغم إلغاء العروض في الخارج، سيواصل مسرح بولشوي إنتاج عدد من العروض بمشاركة أجنبية، بينها ما هو بالتعاون مع مسرح متروبوليتان في نيويورك، ومع مخرجين أميركيين وإيطاليين وألمان.

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