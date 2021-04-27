فيلم «أناذر راوند».. صاحب نظرية نقص الكحول يناقض المعالجة السينمائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 02:30 مساء
المنتجة الفرنسية كارول سكوتا، 12 مارس 2021 (أ ف ب)

نفى الطبيب النفسي النرويجي فين سكارديرود، الإثنين، حقيقة النظرية التي تشكل محور فيلم «أناذر راوند» الحائز جائزة أوسكار، مؤكدا أن الإنسان لا يولد مع نقص كحول في دمه.

وتوج الفيلم الدنماركي كأفضل فيلم أجنبي في احتفال جوائز الأوسكار الذي أقيم، الأحد، وهو فيلم كوميديا سوداء تدور أحداثه حول أربعة أساتذة في مدرسة ثانوية يقومون بتجربة عن شرب الكحول، وفق «فرانس برس».

ويقوم هؤلاء الأربعة باختبار النظرية التي وضعها سكارديرود الذي يزعم أن الإنسان يولد مع نقص بنسبة 0.05 في المئة من الكحول في الدم.

لكن هذه «أخبار مضللة» ناتجة عن «قراءة انتقائية» للمقدمة التي كتبها سكاردرود للترجمة النرويجية «التأثيرات النفسية للنبيذ» للمؤلف الإيطالي إدموندو دي أميتشيس كما قال الطبيب النفسي، الإثنين.

وقال لمحطة «إن آر كيه» النرويجية العامة: «في الصفحة الأولى، كتبت أنه بعد كأس أو كأسين، نعم، تصبح الحياة جميلة، نعتقد أننا ربما ولدنا بنقص نسبته 0.05 في المئة».

وأضاف: «في الفقرة التالية، أرفض هذه النظرية تماما».

في البداية كان يشعر بالقلق من سوء الاقتباس. وأوضح للمحطة الإذاعي: «في البداية، كان الأمر مزعجا بعض الشيء لأنني طبيب، وطبيب نفسي وأعالج الأشخاص الذين يعانون الإدمان وألتقي عائلاتهم».

لكن شهرته دفعت أيضا مخرج الفيلم توماس فينتربرغ إلى الاتصال به والطلب منه أن يعمل «كمستشار» أثناء تصوير «أناذر راوند».

وقال إن قصة الفيلم «متوازنة. الكحول ليست خيارا. الفيلم مدروس جدا».

وختم أن الصعوبة تكمن «في إيجاد التوازن الصحيح وعدم إساءة استخدام الكحول».

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