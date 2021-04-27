أبطال «ولاد ناس»: نقدم عملا اجتماعيا وأعدنا نجاح البطولة الجماعية

مشهد من مسلسل «ولاد ناس» (خاص لـ بوابة الوسط)

رغم حالة الوجع التي نسجتها أحداث مسلسل «ولاد ناس»، ومشاهد الألم التي فرضت نفسها خلال الحلقات الماضية من العمل، والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد حادث انقلاب أتوبيس المدرسة الذي كان يقل مجموعة من الأطفال، وتعرض أغلبهم لإصابات بالغة ووفاة أحدهم، مما أثار حالة من الحزن لدى أسرهم، إلا أن كواليس التصوير شهدت حالة من البهجة والسعادة بين أبطال العمل.

رسالة اجتماعية وإنسانية

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقي: «رغم حالة الحزن خلال الحلقات الأولى من المسلسل، وظهور القلق والرعب على أبطال العمل؛ بسبب تعرض أبنائهم لحادث انقلاب أتوبيس المدرسة، إلا أن الكواليس كانت تشهد حالة من السعادة والتعاون بين فريق العمل بالكامل»، مضيفة: «حقيقة كنا جميعا متوقعين ردود الفعل الإيجابية على المسلسل، خاصة أننا بذلنا جهدا كبيرا من أجل تقديم عملا اجتماعيا يليق بجميع النجوم المشاركين في المسلسل»، وفقا لبيان.

وتابعت رانيا أن العمل يقدم نموذج مهم جدا للدراما الاجتماعية؛ حيث يطرح قضية شائكة وقريبة من أغلب العائلات المصرية، وهي قضية التعليم والمدارس الدولية، مؤكدة أنها فور قراءة السيناريو وافقت على الفور لما يحمله المسلسل من رسالة اجتماعية وإنسانية.

وأكد الفنان أحمد وفيق أنه فضل هذا العام مسلسل «ولاد ناس» على أعمال أخرى، لما يحمله من رسالة إنسانية واجتماعية مهمة جدا، معربا عن سعادته بردود فعل الجمهور على العمل حتى الآن، خصوصا في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الموسم الدرامي الرمضاني، موضحًا أن البطولة الجماعية في «ولاد ناس» آثرت العمل وأضافت له كثيرا، مضيفا: «هذه النوعية من الدراما كنا نفتقدها وعندما وجدتها قررت أن أشارك بها حتى أقدم للجمهور عملا أعتقد أنه سيعيش مع الزمن ويستمر لسنوات وسنوات في الذاكرة وسيحفر مكانه وسط الأعمال الباقية».

علاقة الآباء والأبناء

فيما أبدى الفنان ماجد الكدواني سعادته بالمشاركة في العمل، مؤكدا أن القصة تحمل الكثير من الرسائل التي تجذب لها أي فنان يهوى تقديم أعمال تمس المجتمع وتشتبك مع قضايا اجتماعية واقعية، مشيرا إلى أن العمل لم يقدم واقعة معينة، لكنه يقدم واقع تعيشه الكثير من الأسر المصرية، موضحا أن هناك عدة نماذج مختلفة للأسر المصرية يقدمها العمل ويكشف الكثير عن واقع المجتمع المصري وخاصة العملية التعليمية وعلاقة الآباء بالأبناء.

من جانبها، أكدت الفنانة صفاء الطوخي تحمسها لدور مديرة المدرسة فور قراءة السيناريو، مؤكدة أنها شخصية جديدة تماما عليها وتحمل الكثير من المشاعر المتناقضة بين الجشع والطمع والاستهتار بأرواح الأطفال، وقالت: «الشخصية صعبة جدًا وأعتقد أنها معقدة وسيكرهها المشاهدين ولكنها شخصية من الواقع، وقابلت هذا النموذج في أكثر من مناسبة، ولذلك قررت تقديمه في هذا العمل الاجتماعي الإنساني».

الإعلامي المنتفع

وكشف الفنان إيهاب فهمي عن أنه اختار تقديم شخصية الإعلامي المنتفع المدعي لما تحمله من مغزى، مؤكدا أن شخصيته تتحول خلال أحداث المسلسل بعد أن يكتشف وجود ابنه في حادث أتوبيس المدرسة، قبل بدء برنامجه على الهواء مباشرة، ليبدأ مرحلة تحول الشخصية إلى النقيض، وبعد أن كان يتاجر بآلام الناس ويدعي قربه منهم، ويصبح هو نفسه جزءا من الوجع، يتحول ليكون في صف أسر الأطفال ضحايا الحادث.

ولا يزال الغموض يسيطر على أحداث مسلسل «ولاد ناس» ويترقب المشاهدون معرفة المتسبب في حادث انقلاب أتوبيس المدرسة الدولية.

مسلسل «ولاد ناس» إنتاج «سكوير ميديا» منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض متزامنا على عدة قنوات مصرية وعربية، ومن بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، تأليف وإخراج هاني كمال.

مشهد من مسلسل «ولاد ناس» (خاص لـ بوابة الوسط)

مشهد من مسلسل «ولاد ناس» (خاص لـ بوابة الوسط)