فاطمة ناصر سعيدة بنجاح «أولاد الغول»

الفنانة التونسية فاطمة ناصر (أرشيفية: الإنترنت)

أعرت الفنانة التونسية فاطمة ناصر عن سعادتها الغامرة بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل «أولاد الغول».

ويتألف «أولاد الغول» من 30 حلقة تصور دراما اجتماعية عن أوجه الحياة وتناقضاتها وصراعاتها لشخصيات كثيرة تجمعهم علاقات عائلية متشعبة.

المسلسل من إنتاج «فيرتيجو فيلمز» فاطمة ناصر، وأميرة درويش.

وهو من إخراج مراد بن الشيخ، ومن تأليف رفيقة بوجدي، وبطولة كل من فتحي الهداوي ووحيدة الدريدي، مع كل من صلاح مصدق ويونس الفارحي، فتحي المسلماني، محمد قريع، مرام بن عزيزة، شاذلي العرفاوي، ياسمين بوعبيد، أميرة درويش، وشاكرة رماح.

يشار إلى أن أغنية تتر المسلسل قدمها الفنان صابر الرباعي، ويعرض العمل على القناة التاسعة التونسية.

بوستر مسلسل «أولاد الغول» (خاص لـ بوابة الوسط)