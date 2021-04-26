وسائل الإعلام الصينية تتجاهل فوز كلويه جاو بالأوسكار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 03:00 مساء
كلويه جاو في مهرجان دوفيل للسينما الأميركية بفرنسا، 5 سبتمبر 2015 (أ ف ب)

تجاهلت وسائل الإعلام الصينية فوز مواطنتها كلويه جاو بجائزة أوسكار لأفضل مخرج عن فيلمها «نومادلاند»، الإثنين، كما فرضت الشبكات الاجتماعية رقابة على الأخبار التي تتناولها.

وأصبحت المخرجة المولودة في بكين العام 1982، أول شخص آسيوي يفوز بهذه الجائزة عن فيلمها الروائي الطويل الذي يتناول «سكان المقطورات» الأميركيين الذين يعيشون على الطرق بعدما فقدوا كل شيء في أزمة «الرهن العقاري»، وفق «فرانس برس».

كما فاز الفيلم بأوسكار أفضل فيلم وحصلت الممثلة الرئيسية فيه فرانسس ماكدورماند على جائزة أفضل ممثلة. إلا أن هذا النجاح لم يلق زخما في الصين.

لم تذكر أي وسيلة إعلامية رئيسية الخبر. وكانت شبكة التواصل الاجتماعي «ويبو» فرضت، الإثنين، رقابة على كل الرسائل التي تحتوي على اسم المخرجة أو فيلمها.

وحظيت الجوائز الأولى التي فازت بها المخرجة خصوصا في حفلة توزيع جوائز «غولدن غلوب» في نهاية فبراير، بالثناء في الصين.

لكن تصريحات نسبت إليها في مجلة أميركية بدت فيها كأنها تنتقد بلدها عادت إلى الظهور وأثارت جدلا، ما أدى أيضًا إلى إلغاء عرض فيلمها في الصين.

وكانت شبكة «ويبو» المشابهة لـ«تويتر»، غُمرت صباح، الإثنين، قبل فرض الرقابة، برسائل تحتفي بفوز المخرجة.

وانتشر خبر فوز جاو في الصين بفضل الشبكة الاجتماعية المحلية «ويتشات». ورغم أن المنصة فرضت رقابة على المقالات المرتبطة بالمخرجة، الإثنين، فقد ظهرت العديد من رسائل التهنئة بين المستخدمين.

وقالت المهندسة يان يينغ في أحد شوارع بكين «إنه مصدر فخر للصينيين.. من النادر جدًا حصول امرأة صينية على جائزة أوسكار».

وأوضحت يوان مين، وهي شابة تبلغ 38 عاما تعمل في المجال القانوني «أعتقد أن الأفلام الصينية ستتحسن من حيث النوعية وأنها (جاو) تقدم مثالا جيدا جدا للمخرجين الصينيين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الغربال (الحلقة 13)
فيديو
برشلونة يرفض الاستسلام على قمة «الليغا» ويشعل السباق مع أتلتيكو وريال مدريد
رياضة عالمية
الرئيس المصري يتلقى جرعته الأولى من اللقاح المضاد لـ«كورونا»
عربى
انقلاب عائلي وشيك في يوفنتوس وديل بييرو مرشح لمنصب الرئيس
رياضة عالمية
إصابة مدرب منتخب مصر حسام البدري وابنته بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
غضب في العراق بسبب «جريمة» احتراق مرضى«كورونا»
عربى
نقل زعيم جبهة «بوليساريو» إلى إسبانيا للعلاج من فيروس «كورونا»
عربى
لمسة وفاء - ساسي أبوبكر (الحلقة 12)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 12)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 12)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 12)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 12)
فيديو
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جزر خالية من كوفيد-19 في اليونان