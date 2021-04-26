وفاة مغنية الأوبرا الشهيرة كريستا لودفيغ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 01:02 مساء
المغنية كريستا لودفيغ، 2008 (أ ف ب)

توفيت مغنية الأوبرا الشهيرة كريستا لودفيغ عن 93 عاما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام نمساوية، الأحد.

وتوفيت مغنية الأوبرا التي ولدت في برلين، لكنها عاشت في ضواحي فيينا، السبت، كما أفادت وكالة الأنباء النمساوية «أبا»، بحسب «فرانس برس».

تقاعدت لودفيغ في العام 1994، وحازت وسام جوقة الشرف الفرنسية العام 2010 عن مسيرتها المهنية التي امتدت نصف عقد تقريبا.

ودخلت المغنية دار الأوبرا في فيينا العام 1955، وشاركت في مهرجان سالزبورغ بقيادة قائد الأوركسترا النمساوية كارل بوم.

وأقامت لودفيغ أيضًا جولات عالمية، واعتلت خشبة المسرح في أوبرا سكالا في ميلانو ودار الأوبرا الملكية في لندن وأوبرا ميتروبوليتان في نيويورك، بالإضافة إلى دور عريقة أخرى.

وبعد زواجها الأول من مغني الأوبرا النمساوي فالتر بيري، تزوجت في العام 1972 الممثل الكوميدي الفرنسي والمخرج بول-إميل ديبر الذي توفي العام 2011.

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