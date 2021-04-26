انطلاق ليالي رمضان المسرحية بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 12:01 مساء
افتتاح فعاليات مهرجان ليالي رمضان المسرحية بطبرق (فيسبوك)

افتتح مدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية بطبرق، خالد عبدالعاطي عوض، ومدير فرفة نجوم المسرح، معتز المغربي، الأحد، فعاليات مهرجان ليالي رمضان المسرحية في دورته الأولى.

وتحمل هذه الدورة اسم الفنان الراحل عبدالله ياسين، فيما حضر الافتتاح نخبة من الفنانين والأدباء والكتاب والمهتمين بالشأن الثقافي والمسرحي، حسب صفحة وزارة الثقافة في «فيسبوك».

وشملت فعاليات الافتتاح عروضا غنائية أطربت الحضور، ثم أقيم العرض الأول لفرقة المسرح الوطني طبرق لمسرحية «بئر جد جدي»، من تأليف الكاتب اقودير امراجع.

بعد العرض المسرحي، عقدت ندوة عن «النص المحلي»، بحضور الفنان محمد المسماري والفنان فرج بدر والكاتب رمضان المزداوي والكاتب عبدالرحمن سلامة والمخرج علاء بوفضيل.

افتتاح فعاليات مهرجان ليالي رمضان المسرحية بطبرق (فيسبوك)
افتتاح فعاليات مهرجان ليالي رمضان المسرحية بطبرق (فيسبوك)
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