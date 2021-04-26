وزيرة الثقافة تستقبل نخبة من الفنانين الليبيين

وزيرة الثقافة تستضيف نخبة من الفنانين والمخرجين (فيسبوك)

استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، نخبة من الفنانين والمخرجين السينمائيين والمسرحيين بديوان الوزارة، الأحد.

وشمل وفد الفنانين المخرج عبدالله الزروق والفنان سعد الجازوي والمخرج السينمائي ناجي أبوسبعة والدكتور الفنان صبري أبوشعالة والمخرج صلاح قويدر والفنان صلاح الأحمر والفنان الغنائي خالد الديب.

وجرى خلال الاستقبال تبادل التعارف وتقديم التهاني للوزيرة لتوليها حقيبة الثقافة، حسب ما ذكرت صفحة الوزارة في «فيسبوك».

وناقش الحضور بعض الأمور الفنية والثقافية على الساحة الليبية، وكذلك آفاق التعاون مع الوزارة في هذا الشأن.

وزيرة الثقافة تستضيف نخبة من الفنانين والمخرجين (فيسبوك)