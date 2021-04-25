إياد نصار يتحدث عن «الاختيار2» في «نجوم إف إم»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 04:00 مساء
الفنان الأردني إياد نصار (أرشيفية: الإنترنت)

تستضيف المذيعة إنجي علي، الأحد، الفنان الأردني إياد نصار، في برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، الساعة العاشرة مساء، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن دوره في مسلسل «الاختيار2»، والذي يتم عرضه حاليا، ويحقق نجاحا كبيرا.

ويكشف إياد في أول لقاء إذاعي كواليس الدور الذي قدمه والخاص بالشهيد «محمد مبروك»، وكيف استعد لهذه الشخصية المهمة، ويكشف عن تعاونه مع النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وردود الأفعال التي تلقاها بعد انتهاء دوره.

برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، يذاع يوميا الساعة العاشرة مساء، على الهواء مباشرة، وتقدمه المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم إف إم» وقناة «نجوم TV».

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