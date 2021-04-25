وفاة الممثل إيف رينييه صاحب دور «المفوض مولان»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 12:25 مساء
الممثل والمخرج إيف رينييه في لا روشيل، 12 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

غيب الموت الممثل إيف رينييه الذي اشتهر بدوره على مدى 25 عامًا في مسلسل «كوميسير مولان» (المفوض مولان) الشهير في فرنسا عبر محطة «تي إف 1»، إذ توفي عن عمر يناهز 78 عاما، بعدما كانت له أعمال تلفزيونية ناجحة كمخرج أيضا.

وقالت زوجة رينييه لوكالة «فرانس برس» إنه توفي ليل الجمعة إلى السبت نتيجة إصابته بنوبة قلبية في منزله بنويي سور سين قرب باريس.

ونعته «تي إف 1» عبر «تويتر»، معتبرة أنه «كان غالبا جزءا من النجاحات الخيالية العظيمة» للمحطة .

وولد رينييه في 29 سبتمبر 1942 في برن (سويسرا)، وهو نجل الممثل الفرنسي ماكس رينييه وأمه إنجليزية. وبدأ مسيرته السينمائية العام 1961 في فيلم «لو كونت دو مونتي كريستو» للمخرج كلود أوتان لارا. وتوالت أفلامه بعد ذلك، لكنها لم تحقق نجاحا حقيقيا.

واكتسب رينييه سمعته من شخصية «مولان» في المسلسل الذي بدأ عرضه العام 1976، ويؤدي فيه دور ضابط شرطة يلاحق القتلة والمبتزين والمجرمين. وتوقف المسلسل التلفزيوني في العام 1982 قبل أن يعاود العام 1989.

وحقق «كوميسير مولان» نجاحا جماهيريا كبيرا، ولقي استحسان النقاد، وكان أول سلسلة شرطة فرنسية من «الجيل الجديد».

وكان لرينييه أربعة أبناء، بينهم اثنان من زوجته الأخيرة كارين. وفي مطلع ثمانينات القرن العشرين، كان على علاقة مع الممثلة الأميركية غولدي هون.

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