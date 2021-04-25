«الليبية للآداب» تحيي ذكرى رحيل القويري

من اليمين، إبراهيم احميدان ومدير الندوة الكاتب رضا بن موسى (بوابة الوسط)

نظمت الجمعية الليبية للآداب والفنون، السبت، بدار الفنون والتراث بميزران، ندوة نقدية، أدارها الكاتب رضا بن موسى، ترصد تجربة الأديب يوسف القويري الفكرية بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيله.

وأشار الكاتب إبراهيم احميدان في مشاركته إلى سيكولوجية الأديب يوسف القويري وتوجسه الدائم من المجهول، والتي يعللها بتجربته السجنية بمصر ثم في ليبيا سنة 1973، والمح كذلك إلى ارتدادات هذا الهاجس في تخوفه من السلطة بتوقفه عن الكتابة مع توقف صحيفة الميدان، وانحصر نشاطه بعدها في تجميع مقالاته المنشورة منذ 1957.

أسلوب الكتابة

وأضاف احميدان أن القويري برغم كل ذلك ظل مخلصا للكتابة، توقف مع بداية السبعينات لكنه عاد اليها بداية التسعينات عبر صحيفة الشمس وباقي المطبوعات الأخرى، إلا أن كتاباته افتقدت الروح النقدية التي تسائل الواقع الاجتماعي والثقافي، وتتحاشى الاصطدام كما كانت زمن الخمسينات والستينات عندما وصف وضع المثقف مع المجتمع بعبارته الصريحة، قائلا: «المجتمعات المتخلفة تقذف بطلائعها المثقفة نحو المشفى النفسي».. أو رؤيته لحلحلة الوضع السياسي من خلال إشارته بمجلة الإذاعة سنة 1961 إلى أهم مسألة يجب الالتفات إليها، وهي الدستور والبرلمان والمفارقة إننا ما زلنا منذ ذلك الزمن نعاني المعضلة ذاتها «الدستور والبرلمان».

وألمح إلى إيمان القويري العميق بالأفكار التي كتب عنها وتناولها بأسلوبه الشيق، واستشهد بما قاله الروائي الراحل أحمد إبراهيم الفقيه أن القويري ينتمي إلى فئة النوابغ من حيث أسلوبه الكتابي لا من حيث الإنجاز، إذ يحسب له تنوع الأفكار في سلاسل مؤلفاته العديدة، لكنه لم يكتب نتاجا سرديا متكاملا كالقصة والرواية أو مسرحية أي لم يتفرغ لكتابة عمل كبير، وذلك راجع ربما إلى طبيعة القويري القلقة وظروفه الخاصة.

رؤية معجمية

وتطرق الكاتب عبدالسلام الفقهي إلى أسلوب القويري في الكتابة عبر تجربة مباشرة عايشها مع الأديب الراحل أثناء إشرافه على الملف الثقافي لصحيفة «أويا»؛ حيث كان القويري ينشر بشكل أسبوعي في المطبوعة، كما تناول الخلفية المعجمية المكونة لشخصية القويري الفكرية والراجعة إلى اتصاله بالكتابة في وقت مبكر من عمره، وقرأ في موازاتها للكثير من الأدباء والكتاب العرب وغيرهم، كسلامة موسى،العقاد، وطه حسين، والزيات، وهمنجواي، جوته.. إلخ، وفي كتاباته يختلط التاريخ بالفلسفة بالاستنتاج أو المقارنة العلمية بروح النص الأدبي.

مضيفا أن الجمل لدى القويري قوية ومؤثرة ومترابطة ومنضبطة بعيدا عن الاستعراض اللفظي أو الإسفاف اللغوي، يمكن معاينة ذلك في كتاباته بصحيفة الحقيقة ونتاجه في مؤلفاته «على مرمى البصر، والكلمات التي تقاتل، قطرات من حبر، من مفكرة رجل لم يولد.. إلخ».

وتوقف الفنان التشكيلي أحمد الغماري عند خصائص وسمات المقال العلمي لدى يوسف القويري والتي تتلخص في محافظته على وضوح وجلاء المعاني في المسائل التي تطرق إليها دون أن يضع القارئ في موقف العجز عن فهم ما يناقشه من قضايا، مبتعدا عن استخدام المصطلحات العلمية والفنية، إضافة إلى اعتماده في مواضيع كثيرة على الحوار القصصي؛ لمناقشة أطروحات علمية بحثة يعتقد أنها كانت ستكون مملة وخالية، كما يدرس الفكرة محط النقاش من زوايا عدة عبر تقسيمها إلى مواضيع يتناول كل منها على حدة.

مسودات القويري

وفي السياق ذاته سلط الغماري الضوء على بعض هفوات القويري في مقالاته العلمية كتصديه للمسائل الكلاسيكية في العلوم وقصوره في مواكبة التطور التكنولوجي ومظاهر الثورة الرقمية، مرجعا السبب إلى عدم حصوله على المراجع اللازمة أو طبيعة الكاتب النفسية التي تميل إلى ما هو تراثي وتاريخي.

وتطرق الكاتب نوري البوسيفي إلى مسودات يوسف القويري التي ضمتها صفحته الأسبوعية بصحيفة الميدان فترة الستينات تحت عنوان «الثقافة للشعب» بعضها طُبع في كتب، وبعضها لم ينشر! وهي تنهض على الانفعال والتلوين والعاطفي، وتعبر لنا عن تشخيص لتفاصيل الأمور، وتصوير متعدد الأبعاد لشؤون الأدب والحياة، ففي مسوداته ينطلق من مفهوم وطني وتحرري يرتكز على الثالوث المتمثل في الديمقراطية والعلم وحرية الإنسان.

وأشارالبوسيفي في ورقته إلى أن مسودات القويري ومقالاته وسيلة جمالية لصياغة رؤيته الإبداعية والفنية، التي يعبر من خلالها على أن الأدب ليس مجرد عاكس للواقع بل الأدب يجب أن يكون فاعلا ومنفعلا نابعا من التجربة الذاتية والحياتية للفنان، الذي عليه أن يضيف هذه التجارب إلى مجموعة العناصر الداخلية التي يرتكز عليها عمله الفني، فما ينضج أدب الكاتب ليس صياغته أو سرده للمفردات بل نضج التفكير في الكلمة، والوعي بأبعادها وتأثيراتها.

وألقى على مسامع الحضور كل من الشاعر نصر الدين القاضي والكاتب جمعة الذويب مختارات من كتابات القويري لأحد مؤلفاته.

الكاتب عبد السلام الفقهي (بوابة الوسط)

الكاتب جمعة الذويب (بوابة الوسط)

الكاتب نوري البوسيفي (بوابة الوسط)

الفنان التشكيلي أحمد الغماري (بوابة الوسط)

الشاعر نصر الدين القاضي (بوابة الوسط)

جانب من الجمهور بالندوة (بوابة الوسط)