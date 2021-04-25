الموت يغيب الفنانة الإيطالية ميلفا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 11:25 صباحا
ماريا إيلفا، باريس، 16 يناير 1987 (أ ف ب)

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، السبت، وفاة المغنية الإيطالية، ماريا إيلفا بيوكاتي، المعروفة باسم ميلفا، عن عمر يناهز 81 عاما.

وفارقت ميلفا الحياة، مساء الجمعة، في ميلانو (شمال إيطاليا) بعدما عانت المرض لسنوات، على ما قالت ابنتها لوكالة «أنسا».

ولميلفا عدد من أبرز الأغنيات الإيطالية في ستينات القرن العشرين وسبعيناته، وعٌرفت بشعرها الأصهب خارج حدود شبه الجزيرة، وفق «فرانس برس».

وذكّر وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني بمكانة ميلفا في عالم الأغنية الإيطالية، ملاحظا أن «صوتها أثار عواطف شديدة لأجيال كاملة». ووصفها بأنها «فنانة إيطالية عظيمة انطلقت من بلدها إلى المسرح العالمي».

وولدت ميلفا في 17 يوليو 1939 في قرية غورو في إميليا رومانيا (شمال إيطاليا)، ودخلت المشهد الفني الإيطالي خلال دورة 1961 من مهرجان سان ريمو للأغنية؛ حيث حلّت في المرتبة الثالثة.

وتجاوزت سمعتها حدود إيطاليا، وحصدت الإعجاب في أميركا اللاتينية وإسبانيا وفرنسا (حيث شبهت بإديت بياف) خصوصا في ألمانيا التي تعلمت لغتها .

وطبع تنافسها مع مينا التي كانت رمزا آخر للأغنية الإيطالية جيلا كاملا من الإيطاليين، مع أنها دأبت على إنكار هذه المنافسة الفنية التي فجرتها الصحافة.

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