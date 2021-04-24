سكان قرية أيسلندية يحلمون بالأوسكار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 03:59 مساء
بلدة هوسافيك الأيسلندية (الإنترنت)

صور فيلم «يوروفيجن سونغ كونتست: ذي ستوري أوف فاير ساغا» في قرية هوسافيك الأيسلندية الصغيرة، التي يحلم أهلها بأكبر مكافأة سينمائية عالميا.

ورشّحت أغنية «هوسافيك-ماي هوم تاون»، وهي أغنية من الفيلم أدّتها مغنية البوب السويدية مولي ساندين، لجائزة أوسكار عن فئة أفضل أغنية أصلية، حسب «فرانس برس»، السبت.

وتسود الحماسة بين سكان هذه البلدة الصغيرة الهادئة الواقعة قرب الدائرة القطبية الشمالية، والبالغ عددهم 2300 نسمة قبل حفلة الأوسكار المرتقبة الأحد، إذ ستشهد عرضا لأغنية ساندين التي سجّلت في القرية.

وقال رئيس بلديتها، كريستيان ثور ماغنوسون، إن «الأجواء مليئة بالإثارة»، مضيفا: «السكان ينتظرون بفارغ الصبر».

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وكانت المدينة تشتهر حتى الآن بجولات مشاهدة الحيتان. لكن كل هذا تغير راهنا.

تدور أحداث «ذي ستوري أوف فاير ساغا» حول موسيقيين، يؤدي دورهما ويل فيريل وريتشيل ماك آدامس، انتهى بهما المطاف بتمثيل أيسلندا في مسابقة «يوروفيجن» بعدما توفي جميع نجوم الموسيقى في البلاد، على أثر اندلاع حريق كبير أتى على كل القوارب.

والأغنية التي تتناول «الأشخاص اللطفاء» في البلدة والحيتان والشفق القطبي، هي ذروة الفيلم وتؤديها ماك آدامس بصوت ساندين.

ورغم أن الفيلم لم يحظ بمدح النقاد، فإن الأغنية حازت قلوب سكان هوسافيك المحليين. قال ماغنوسون: «أصبحت نشيد البلدة منذ عرض الفيلم».

وأضاف: «يمكن للأشخاص في كل مكان أن يربطوا أنفسهم بهذا الشعور، إما بالحنين إلى الوطن أو التعلق بمسقط رأسهم».

حتى إن البلدة أطلقت حملة على الإنترنت في مطلع مارس بعنوان «أوسكار لهوسافيك» على أمل أن يتم تكريم البلدة بجائزة أوسكار.

لكن حلم هوسافيك لا يبدو أنه سيصبح حقيقة، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن تفوز أغنية «سبيك ناو» من فيلم «وان نايت إن ميامي» من تأليف ليزلي أودوم جونيور وغنائها، الأحد. لكن رغم ذلك، لم تفقد هوسافيك الأمل بعد.

وقال الممثل الأيسلندي سيغوردور إلوغاسون الذي يعيش في البلدة منذ 40 عاما والذي يؤدي دور أوسكار أوسكارسون في اثنين من مقاطع الفيديو الخاصة بالحملة حصدا أكثر من 90 ألف مشاهدة على يوتيوب: «أعتقد أن بإمكاننا الفوز».

وأوضح المسؤول عن السياحة في البلدة هنريك ووهلر: «أحاول أن نبقى واقعيين. ثمة بالطبع فرصة للفوز، لكنني لا أتوقع ذلك».

ومع ذلك، أشار إلى أن كل اهتمام وسائل الإعلام هو دعاية مرحب بها.

وختم: «الإضاءة على البلدة وكل ما يتعلق بالفيلم وجوائز الأوسكار كان هائلاً جداً بالنسبة إلينا، لدرجة أنني لا أستطيع ألا أشعر بخيبة أمل إذا لم نفز».

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