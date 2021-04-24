عرض «مذبح القديس جورج» بعد ترميمها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 02:34 مساء
رجل ينظر إلى منحوتة خشبية عن استشهاد القديس جورح تعود إلى القرن الخامس عشر تُعرَض في متحف بلجيكي بعد ترميمها (أ ف ب)

رممت واحدة من روائع المنحوتات الخشبية في التاريخ الغربي، والتي تُعرَض اعتباراً من السبت، في أحد متاحف بروكسل.

وهي منحوتة خشبية تعود إلى القرن الخامس عشر، وكانت تشكّل خلفية لمذبح في كنيسة، وفق «فرانس برس».

وتعود هذه القطعة المعروفة باسم «مذبح القديس جورج» إلى العام 1493، وهي من أعمال النحات البلجيكي البارز يان بورمان، وكانت تزين أصلاً كنيسة صغيرة في لوفان بمنطقة الفلاندرز هُدمت في نهاية القرن الثامن عشر.

وخضعت المنحوتة لعملية ترميم في القرن التاسع عشر، لكنّ مرمّمها أخطأ في ترتيب المراحل السبع لاستشهاد هذا القديس المسيحي الشهير ذي الأهمية الكبيرة في التقليد الأرثوذكسي (اسمه بحسبه جاورجيوس).

ودفع اكتشاف هذا الخطأ مؤسسة «المتاحف الملكية للفن والتاريخ» التي تملك المنحوتة منذ عقود إلى إجراء ترميم جديد لها العام 2018، وستعرض القطعة المرممة للجمهور أخيراً.

وقات خبيرة الترميم في المعهد الملكي للتراث الفني (إيربا) إيمانويل مرسييه خلال عرض تقديمي لوسائل الإعلام: «كنا نعلم أن المذبح رُمم في القرن التاسع عشر ولكن لم نكن نعرف الظروف».

وأضافت: «لدى تفكيك كل الكتل المنحوتة، أدركنا أن المرمم عَكَس اتجاه القراءة، فبدأ من المشهد الأخير الذي يمثل قطع رأس القديس جاورجيوس، فقررنا إعادة ترتيب المراحل بتسلسلها الأصلي».

ويبلغ عرض المنحوتة خمسة أمتار وارتفاعها 1.60 متر، وهي منفذة على قطعة واحدة من الخشب، وتتضمن أكثر من 80 شخصية مفصّلة بدقة تحيط بالقديس جاورجيوس في كل المراحل، من فرسان مدججين بالسلاح، وجلادين يجلبون الحطب للحرق.

وتُعرض المنحوتة مجدداً اعتباراً من السبت، أي غداة عيد القديس جورج، في القسم القوطي -عصر النهضة- الباروك في متحف الفن والتاريخ في العاصمة البلجيكية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لمسة وفاء - منصور عطية الباح (الحلقة 11)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 11)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 11)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 11)
فيديو
الغربال (الحلقة 11)
فيديو
القبض على فرنسية «خطفت» ابنتها
منوعات
الفضيل يقود ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس.. ومباريات نارية في الأسبوع...
رياضة محلية
بريطانيا: إصابة 168 شخصا بجلطات توفي 32 منهم بعد تلقيهم لقاح «أسترازينيكا»
دولى
كيف يؤثر السفر إلى الفضاء على صحة الإنسان؟
طب وصحة
بالصور.. المنفي يشارك في مراسم جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي
ليبيا
الميزانية والطريق إلى الانتخابات في مشاورات كوبيش مع المشري والنايض
ليبيا
جريدة «الوسط»: خارطة طريق تعيد علاقة ليبيا ومصر إلى مجراها الطبيعي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد-19» يصل إلى قمة إيفرست