كشف الملصق الدعائي لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 04:09 مساء

كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الملصق الدعائي (بوستر) الخاص بدورته الـ22، المقرر إقامتها من 19 إلى 25، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويستمد الملصق تصميمه من البيئة التي يقام فيها المهرجان وهي محافظة الإسماعيلية (شمالي شرقي مصر) وارتباطها بقناة السويس، حيث يتضمن التصميم سفينة تعبر القناة وتحمل عدد دورات المهرجان الـ22 واحتضان محافظة الإسماعيلية مختلف الثقافات السينمائية للدول المختلفة المشاركة بالمهرجان.

الملصق من تصميم الفنانة هدير السجاعي، ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان كل التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، خلال الأيام القادمة

وأكد الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية، أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية للبرنامج الرئيسي المكون من المسابقات الرئيسية المعروفة للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة والأعمال الروائية القصيرة وأفلام التحريك، وكذلك البرامج الخاصة ومنها برنامج أفلام التحريك وأهم مدارسه في العالم حاليا.

وسيخصص يوم لكل مدرسة منها لعرض أفلامها وشرح أهم خصائصها والسمات التي تميزها، مشيرا إلى أن التحريك أحد الأركان الثلاثة الأساسية للمهرجان وحان الوقت للمزيد من الاهتمام به وتسليط الضوء عليه وتعريف الجمهور وصناع الأفلام أيضا بالطفرة التي شهدها والتطورات الهائلة التي طرأت عليه عالميا.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي المصري للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي سنويا بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد الحدث أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، إذ بدأت أولى دوراته في العام 1991.

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