بالصور: كرارة ونيللي كريم وهند صبري في كواليس «اطبخ مع المشاهير»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 02:40 مساء
من كواليس تصوير برنامج «اطبخ مع المشاهير» (خاص لـ بوابة الوسط)

شارك عدد كبير من نجوم الفن في تصوير حلقات خاصة لبرنامج «اطبخ مع المشاهير»، الذي من المقرر عرضه على تطبيق «تيك توك» خلال الأيام القليلة القادمة.

وانتهي من تصوير جميع حلقات البرنامج، ومن أبرز الضيوف من نجوم الفن أمير كرارة وهند صبري ونيللي كريم وهنا شيحة.

ويقدم «اطبخ مع المشاهير» السيناريست تامر حبيب، وتؤدي أغنية التتر المطربة مروة نصر، أما البرنامج فهو من تنفيذ وإشراف المنتج محمد علام وشهاب مظهر «كيوب ميوزك» ويخرجه عمرو صلاح.

وترعى البرنامج نهلة مجدي مديرة التسويق في «تيك توك» بالشرق الأوسط، التي تخوض تجربة البرنامج للمرة الأولى.

وتعتمد فكرة البرنامج على استضافة الشيف اللبناني الشهير، ريتشارد، لعدد كبير من نجوم الفن وتحدي بعضهم البعض بتقديم العديد من الأكلات المبتكرة، والتي تكون مكوناتها مختلفة عن الأخرى في كل حلقة.

من كواليس تصوير برنامج «اطبخ مع المشاهير» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير برنامج «اطبخ مع المشاهير» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير برنامج «اطبخ مع المشاهير» (خاص لـ بوابة الوسط)
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