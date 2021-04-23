بدء عملية توحيد القطاع الثقافي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 11:59 صباحا
اجتماع مديري الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية بديوان وزارة الثقافة في المنطقة الشرقية (فيسبوك)

أصدرت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، تعليماتها بالإسراع لإنجاز توحيد مؤسسات الدولة بالقطاع الثقافي، وفق الإجراءات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية.

وشهد ديوان الوزارة في المنطقة الشرقية، الأربعاء، الانتهاء من إجراءات التسليم والتسلم التي قام بها أسامة الزروق مسعود المكلف بتسيير العمل داخل الديوان، خلال الاجتماع، الذي ضم مديري الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية وتسلم أختامهم، حسب صفحة الوزارة على «فيسبوك».

واتفق على آلية تسيير العمل، وفق الرؤية الاستراتيجية للوزارة، وسط أجواء من الود والاحترام؛ للنهوض بالثقافة الليبية لأخذ مكانتها الحضارية اللائقة بها وبتاريخها وتراثها المادي والمعنوي الضارب في أعماق الإنسانية، وفق المنشور.

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