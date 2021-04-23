أحمد حاتم يطلق «عربية الخير» في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 10:19 صباحا
أحمد حاتم يطلق حملة «عربية الخير» (الإنترنت)

يواصل الممثل المصري أحمد حاتم أنشطته الخيرية التي بدأها في رمضان الماضي 2020، من خلال إطلاقه حملة «عربية الخير»، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR» و«أوبر».

وتعد حملة «عربية الخير» هي مبادرة يتم من خلالها توزيع وجبات إفطار على الصائمين من المحتاجين في أنحاء القاهرة، بهدف إفطار أسر كاملة طوال الشهر الكريم، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتسعت دائرة «عربية الخير» لتشمل اللاجئين أيضا.

وتعتمد المبادرة على مساهمات المتبرعين من القادرين، سواء كانوا أفرادا أو شركات أو متخصصين بالتوزيع الغذائي، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من (الشنط الرمضانية) التي تحتوي على مواد غذائية متنوعة.
 

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