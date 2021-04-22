«انتظار» الإماراتي يشارك في مهرجان «Lift-Off Sessions» السينمائي

بوستر الفيلم الإماراتي «انتظار» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك الفيلم الإماراتي «انتظار» للمخرج هاني الشيباني ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان «Lift-Off Sessions» الذي بدأ فعالياته 19 أبريل الحالي ويستمر حتى 26 من نفس الشهر، ويُقام المهرجان افتراضيا على شبكة الإنترنت، وتُعرض الأفلام من خلال منصة «فيميو».

ويعرض الفيلم مرة واحدة خلال الأسبوع الذي يقام به المهرجان، وحال اجتيازه المرحلة الأولى من المسابقات سوف ينتقل إلى مشاهدة لجنة التحكيم للمنافسة على الجوائز التي يقدمها المهرجان، وفقا لبيان.

الفيلم يحكي قصة خمس شخصيات منفصلة هم خالد وأحمد وفاطمة وشريفة وبلال، الانتظار هو الشيء الوحيد المشترك بينهم. فهم في انتظار شيء سوف يغير حياتهم إلى الأفضل أو هكذا يظنون. البعض ينتظر من باب الأمل والبعض الآخر ينتظر لأنه لا يوجد لديه خيار آخر.

الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان «دبي السينمائي الدولي»، وهو من إخراج وتأليف هاني الشيباني ويشارك في إنتاجه مع علي محمد المرزوقي، ومن بطولة خالد علي، وفاطمة طرابلسي، وأحمد رجب وشريفة محمد، وتتولى شركة «MAD Solutions» مهام التوزيع في العالم العربي.

هاني الشيباني مخرج إماراتي حصل على درجة الماجستير في وسائل الإعلام المرئية تخصص التلفزيون والسينما من جامعة «غريفيث» في أستراليا. أخرج هاني وأنتج العديد من الأفلام، كما حصد الكثير من الجوائز. من أحدث أعماله فيلم «خلك شنب» (2019) والذي يُعرض حاليا على منصة «نتفليكس». كما عُرض فيلمه «جنة رحمة» (2012) في مهرجان «دبلن السينمائي الدولي».