«انتظار» الإماراتي يشارك في مهرجان «Lift-Off Sessions» السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 03:00 مساء
بوستر الفيلم الإماراتي «انتظار» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك الفيلم الإماراتي «انتظار» للمخرج هاني الشيباني ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان «Lift-Off Sessions» الذي بدأ فعالياته 19 أبريل الحالي ويستمر حتى 26 من نفس الشهر، ويُقام المهرجان افتراضيا على شبكة الإنترنت، وتُعرض الأفلام من خلال منصة «فيميو».

ويعرض الفيلم مرة واحدة خلال الأسبوع الذي يقام به المهرجان، وحال اجتيازه المرحلة الأولى من المسابقات سوف ينتقل إلى مشاهدة لجنة التحكيم للمنافسة على الجوائز التي يقدمها المهرجان، وفقا لبيان.

الفيلم يحكي قصة خمس شخصيات منفصلة هم خالد وأحمد وفاطمة وشريفة وبلال، الانتظار هو الشيء الوحيد المشترك بينهم. فهم في انتظار شيء سوف يغير حياتهم إلى الأفضل أو هكذا يظنون. البعض ينتظر من باب الأمل والبعض الآخر ينتظر لأنه لا يوجد لديه خيار آخر.

الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان «دبي السينمائي الدولي»، وهو من إخراج وتأليف هاني الشيباني ويشارك في إنتاجه مع علي محمد المرزوقي، ومن بطولة خالد علي، وفاطمة طرابلسي، وأحمد رجب وشريفة محمد، وتتولى شركة «MAD Solutions» مهام التوزيع في العالم العربي.

هاني الشيباني مخرج إماراتي حصل على درجة الماجستير في وسائل الإعلام المرئية تخصص التلفزيون والسينما من جامعة «غريفيث» في أستراليا. أخرج هاني وأنتج العديد من الأفلام، كما حصد الكثير من الجوائز. من أحدث أعماله فيلم «خلك شنب» (2019) والذي يُعرض حاليا على منصة «نتفليكس». كما عُرض فيلمه «جنة رحمة» (2012) في مهرجان «دبلن السينمائي الدولي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أطفال أبطال (الحلقة 9)
فيديو
الغربال (الحلقة 9)
فيديو
بوتين يتوعد برد «غير معهود وسريع وقاس» على «الاستفزازات» ضد روسيا
دولى
«إنستغرام» تتيح لمستخدميها تنقية الرسائل المباشرة
علوم وتكنولوجيا
الهند تسجل 315 ألف إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية بالعالم
دولى
كومان يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب «دوري السوبر»
رياضة عالمية
رحيل ديبي يفتح الباب لمرحلة من عدم اليقين في تشاد
دولى
مصر والسعودية في مجموعتين ناريتين بأولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
لجنة برلمانية: حجم الإنفاق في مشروع الميزانية بلا خطط وسيكون له أثر سيئ على ...
ليبيا
«الوطنية للنفط» تحمل «المركزي» مسؤولية تراجع الإنتاج الليبي
ليبيا
الصيام وعدوى «كورونا».. حقائق ونصائح
طب وصحة
أوروبا تقرأ «التاريخ الخفي للاستعمار الإيطالي في ليبيا»
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سويسرول حار من المطبخ الليبي