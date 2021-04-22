«توتة توتة» أول أعمال «شاهد» الأصلية الموجهة للأطفال

بوستر «توتة توتة» أول أعمال «شاهد» الأصلية الموجهة للأطفال (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأت «شاهد VIP» منذ مطلع شهر رمضان الحالي بعرض الموسم الأول من سلسلة «توتة توتة»، أول «أعمال شاهد الأصلية» المُوجّهة للأطفال.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس توجّها استراتيجيا تنتهجه «شاهد VIP» نحو إنتاج أعمالٍ أصلية تختصّ بالأطفال، ليُضاف بذلك هذا النمط الجديد إلى مكتبتها الخاصة بالمشاهدين الأصغر سنا، والتي تحفل بالعديد من العناوين الموجهة للصغار واليافعين والعائلات من خلال نخبة من الأفلام والمسلسلات والبرامج التي يمكن متابعتها تحت كل من: «محتوى الأطفال Kids» و«ديزني بالعربي»، و«عالم ديزني» و«أفلام ديزني»، و«Nickelodeon» وغيرها.

وفيما يخصّ السلسلة الجديدة «توتة توتة» بموسمها الأول، تشير الإعلامية دانية الشافعي، التي تتولّى مهمة رواية القصص التي تتضمنها السلسلة، إلى أن هذا العمل هو بمثابة برنامج تعليمي وترفيهي في آنٍ معا، إذ تحاكي قصصه مستوى تفكير الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات بطريقة سهلة وبسيطة وهادفة.

وتضيف دانية: «الاسم مُستوحى من كلمة (حدوتة)، وهي الحكايات التي ترويها الأمهات والجدّات للأطفال قبل النوم، أما الهدف من السلسلة فتنمية حب القراءة لدى الأطفال، وتوفير محتوى نوعي يقدّم لهم الرسائل الأخلاقية والاجتماعية الهادفة بطريقةٍ تتناسب مع التطوّر الرقمي والإلكتروني الذي نعيشه، في وقتٍ باتت فيه الأجهزة اللَوحية وغيرها من وسائل التكنولوجيا شغلا شاغلا لجيل اليوم».

وتختم دانية الشافعي بالإشارة إلى أن تجربتها الأخيرة «كانت أكثر من رائعة» على حدّ وصفها، موضحةً: «لَفَتني تفاعل الصغار واهتمام الأهالي ودعمهم لفكرة زرع قيمنا في أبنائهم بشكل غير مباشر عبر تخصيص محتوى يلامس واقعنا وعاداتنا وتقاليدنا».