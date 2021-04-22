فرقة «سيرك دو سوليي» تعاود عروضها صيفا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 11:17 صباحا
فرقة «سيرك دو سوليي» خلال عرض في ريغا عاصمة لاتفيا، 15 يناير 2020 (أ ف ب)

أعلنت فرقة «سيرك دو سوليي» (سيرك الشمس) الكندية، الأربعاء، أنها ستعاود اعتبارا من الصيف أربعة من عروضها الشهيرة في الولايات المتحدة بعد توقفها أكثر من سنة بسبب الوباء.

ويُعاود عرضا «ميستير» و«أو» في لاس فيغاس في 28 يونيو والأول من يوليو على التوالي، يليهما عرض «كوزا» في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان في 25 نوفمبر، ثم «لوزيا» في لندن في 12 يناير، بحسب ما أوضحت الفرقة في بيان، وفقا لـ«فرانس برس».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيرك دو سوليي» دانيال لامار: «هذه هي اللحظة التي ننتظرها جميعًا». وأضاف: «لقد مر نحو 400 يوم منذ اضطرارنا إلى وقف نشاطاتنا وكنا ننتظر بفارغ الصبر عودتنا إلى المسرح».

وأسست الفرقة في مقاطعة كيبيك الكندية العام 1984، واضطرت في مارس 2020 إلى إلغاء 44 عرضا في كل أنحاء العالم بسبب جائحة «كوفيد-19»، ما أدى إلى الاستغناء عن خدمات 4679 من البهلوانيين والفنيين عن العمل، أي 95 في المئة من موظفيها.

وتعرّض معظم هؤلاء للفصل في يونيو عندما تقدمت المجموعة للحصول على حماية المحكمة لتجنب الإفلاس.

واستحوذ صندوق «كاتاليست» الكندي على الشركة رسميا في الخريف.

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