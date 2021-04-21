السعودية ريم العلي: سعيدة بنجاح «60 يوم»

الفنانة السعودية ريم العلي (خاص لـ بوابة الوسط)

أعربت الفنانة السعودية ريم العلي بنجاح مسلسلها «60 يوم» التي تشارك في بطولته من إنتاج شركة «I see media».

وتحدثت ريم عن شخصيتها في العمل، قائلة: «أجسد دور حصة وهي ابنة وحيدة على ولدين وفخورة بأهلها وعائلتها وينكسر ظهرها عندما تعرف أن كل شيء هي فخورة به مصطنع».

وعن عنوان العمل «60 يوم» تشير العلي إلى الأمر متعلق بالمدة التي يحتاجها أخيها لتحديد مصيره بعد اختراق الرصاصة لرأسه، بحسب ما يخبره به الطبيب خلال الأحداث، إما أن يكمل حياته أو يتوفى، وما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

وحول كواليس العمل وأصعب المواقف فيه، أشارت ريم إلى أن كواليس العمل كانت تسودها روح الأخوة والمودة وساعدها تركي اليوسف على التقمص والمخرج أيضاً كان مريحًا جدًا وهادئ في كواليس العمل، على حد تعبيرها.

وأعربت الممثلة السعودية عن سعادتها بالعمل مع شركة «I see media»، مؤكدة أن تجربة العمل معهم كانت ممتعة، وكانت قد تمنت منذ زمن العمل مع هذه الشركة التي تتمتع بسمعة طيبة وحرفية في التعامل.

أزمة «كورونا»

وحول صعوبة التصوير في ظل أزمة «كورونا»، أكدت ريم أن الأزمة بالفعل أثرت على مراحل التصوير، لكن تم التغلب عليها بالعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل الجميع.

وأشارت أيضًا إلى أن شركة «I see media» كان حريصة على الناس الذين يعملون معها وهذا الأمر أكثر ما حمسها للعمل معها وهو إضافة كبيرة لها، مضيفة: «أنا سعيدة بالعمل مع شركة مثل هذه تخاف على كل العاملين معها من أكبر فرد لأصغر فرد وتقدم إنتاجًا متميزًا ومتنوعًا كل عام».

وعن أي مدى وصلت له الدراما الخليجية وتوقعاتها لها في الفترة المقبلة، أشارت ريم إلى أن الدراما الخليجية بالتأكيد هي في مكان أفضل من قبل، وإلى أين ستصل؟ هذا هو الأهم فبالتأكيد ستكون في مكان أفضل بفضل الانفتاح الذي حدث في الخليج والسعودية تحديدًا خصوصًا أن الشعب أصبح مطلعًا على الدراما العالمية، ويقارن بينها وبين الدراما المحلية.

وعبرت الفنانة السعودية عن سعادتها بردود الفعل على العمل والتي وصفتها بالإيجابية للغاية، وهو ما تراه من خلال «السوشيال ميديا» والناس في الشارع وهم فخورون به كعمل سعودي بهذه الجودة.

وعن طقوسها في رمضان، كشفت ريم عن أنها طقوس عادية مثل جميع الناس فهي تحب تحضير الطعام بنفسها؛ حيث تجيد طهو الطعام.

وأكدت العلي أن هواياتها الأساسية هو التمثيل فهو متعتها الوحيدة، فالتمثيل بالنسبة لها هواية ومهنة، كما أنها تحب الخيل وركوبه، لكن على فترات متباعدة.

وعن جديدها الفترة المقبلة، أشارت ريم العلي إلى أن هناك عملًا جديدًا تم الاتفاق عليه مع الشركة نفسها، لكن غير مسموح بالحديث عن تفاصيله الآن.