وائل الفشني يحتفل بـ«بنده عليك» في ساقية الصاوي الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 02:55 مساء
وائل الفشني من كواليس استعداده للحفل (خاص لـ بوابة الوسط)

يحيي الفنان المصري وائل الفشني حفلا غنائيا بساقية الصاوي احتفالا بانطلاق أحدث أدعيته الدينية «بنده عليك» وبحلول شهر رمضان المبارك، وذلك، الجمعة، الموافق 11 رمضان في تمام الساعة التاسعة مساء.

وأكد وائل أنه سيقدم خلال الحفل مجموعة من الأدعية الجديدة التي انتهى أخيرًا من تسجيلها، بالإضافة إلى دعاء «بنده عليك» الذي يؤديه برفقة الفنان أحمد سعد، والذي تم طرحه بالقنوات الفضائية أخيرًا مع بداية شهر رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا.

وأضاف الفشني أن الحفل سيغلب عليه الطابع الصعيدي والصوفي، إذ إنه من المقرر غناء مجموعة من الأغاني والتواشيح في حب رسول الله، بالإضافة إلى الأغاني التي حققت جماهيرية عالية خلال السنوات السابقة مثل «سافر حبيبي» و«كنت فين يا وعد» و«ماتدمعيش يا أمايا» تتر مسلسل «الاختيار» الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

ويقوم حاليا الفنان وائل الفشني بعمل بروفات الحفل برفقة فرقته الموسيقية.

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