بالفيديو: حمادة هلال يغني «صلوا على رسول الله»

بوستر أغنية حمادة هلال «صلوا على رسول الله» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت قنوات «اقرأ»، كليب «صلوا على رسول الله»، الذي أنتجته القناة من غناء وألحان الفنان حمادة هلال، وكلمات الشاعرة داليا عمارة، توزيع «jezo».

وتدور فكرة الفيديو كليب الذي تم تصويره في دولة الإمارات حول التعاون والترابط بين المسلمين من جميع جنسيات العالم، الذين وجدوا على سفينة واحدة في رحلة لزيارة المسجد النبوي.

كليب «صلوا على رسول الله» تُرجم إلى الإنجليزية والفرنسية، وسيتم بثه على قنوات «اقرأ» الدولية ومختلف القنوات الفضائية العربية والعالمية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو كليب من إخراج أحمد أشرف، ومنتج فني مصر، هشام عيد، ومدير التخطيط البرامجي، محمد الجعبري، وإشراف عام، محمد سلام مدير عام قنوات «اقرأ».