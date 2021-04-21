غادة عبدالرازق تشوق جمهور «لحم غزال» بفستان زفاف

غادة عبدالرازق بفستان الزفاف الذي سترتديه ضمن أحداث مسلسل «لحم غزال» (خاص لـ بوابة الوسط)

حرصت الممثلة المصرية غادة عبدالرازق على تشويق جمهور مسلسلها «لحم غزال»، وكشفت جانبا من كواليس الحلقة العاشرة التي من المقرر عرضها مساء الخميس، على فضائية «mbc مصر».

ونشرت عبدالرزاق صورا لها بصفحتها على «فيسبوك»، مرتدية فستان زفاف نال إعجاب متابعيها على «السوشيال ميديا».

وكشفت غادة عن مصمم فستان الزفاف وهو المصري هاني البحيري والإستايلست منى الزرقاني. وتزايدت توقعات الجمهور حول شخصية الفنان الذي من المقرر أن يكون العريس في الحلقة العاشرة.

من جانبه أعرب البحيري عن سعادته بإصرار غادة عبدالرازق على أن يقوم بتصميم الفستان الذي تظهر به خلال زفافها بعمل مصري وهو «لحم غزال»، حيث استغرق تصميمه ثلاثة أشهر تخللها العديد من البروفات وخلال فترة تنقلها من القاهرة إلى بيروت لاستكمال تصوير مشاهدها.

«لحم غزال» من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، ووفاء عامر، وعارفة عبدالرسول، وأحمد خليل، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وشريف دسوقي، وخالد محمود، ووليد فواز.