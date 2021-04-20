انتهاء تصوير «سوق الحرير 2» في دمشق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 02:30 مساء
مشهد من مسلسل «سوق الحرير» (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى المخرج المثنى الصبح، الإثنين، من تصوير جميع مشاهد الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني «سوق الحرير» في المدينة القديمة بدمشق.

ووجه الأخوان بسام ومؤمن الملا الشكر لكل من أسهم في نجاح العمل، حيث كتب المخرج والمنتج مؤمن الملا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أبطال سوق الحرير2: شكرا للتفاني في العمل.. شكرا للحب الذي قدمتوه.. شكرا للقلق الذي عشتوه وأكد عشقكم للمشروع.. إلى الأمام وإلى خطوة جديدة في صناعة درامانا الغالية على قلوبنا جميعا.. شكرا الغالي جدا المخرج مثنى الصبح.. شكرا الغالية جدا المنتجة صفا أبو رزق».

ويتواصل عرض العمل على «MBC» في رمضان فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة «شاهد VIP» قبل 24 ساعة من عرضها على التلفزيون، وهو من إنتاج «MBC Studios» بالتعاون مع الأخوين بسام ومؤمن الملا، وإخراج المثنى صبح، وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، وبسام كوسا، وكاريس بشار، ونادين تحسين بك، وفادي صبيح، ووفاء موصللي، وعبدالهادي الصباغ، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفارنة، ونجاح سفكوني، ويزن خليل.

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