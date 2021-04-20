محاولة تسلل جديدة إلى منزل تايلور سويفت

تايلور سويفت خلال حفلة في نيويورك في 23 أبريل 2019 (أ ف ب)

في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة المضايقات التي تتعرض لها، أوقفت الشرطة الأميركية رجلا حاول التسلل إلى شقة النجمة الأميركية، تايلور سويفت، في نيويورك.

وأعلنت شرطة نيويورك، الإثنين، أنها أوقفت رجلا في الثانية والخمسين من العمر عرّفت عنه باسم هانكس وجونسون، واتهمته بالتسلل إلى ممتلكات الغير، بعدما استدعيت إلى منزل المغنية في جنوب مانهاتن بعيد الساعة الثامنة والنصف مساء السبت.

ولم توضح الشرطة مكان وجود المغنية خلال الحادثة، حسب وكالة «فرانس برس».

وسبق لتايلور سويفت (31 عاما)، التي أصبحت أخيرا مع ألبومها «فولكلور»، أول فنانة تنال ثلاث مرات جائزة «غرامي» عن فئة أفضل ألبوم خلال العام، أن واجهت مشكلات عدة من هذا النوع.

فقد أوقف رجل في الثانية والثلاثين من العمر في يوليو 2019 وبحوزته «عدة للسطو» أمام مسكن المغنية في مدينة ساحلية بولاية رود آيلاند الصغيرة في شمال شرق نيويورك.

وفي مارس 2019، أوقف رجل للمرة الثانية في أقل من عام، أمام شقتها في مانهاتن.

ورغم صدور قرار سابق بمنعه من الاقتراب من شقتها، ضُبط هذا الرجل واسمه روجر ألفارادو، بعدما حطم النافذة للدخول إلى مسكنها في غيابها.