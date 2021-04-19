«كله بالحب» يعيد يارا إلى الغناء باللهجة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 03:46 مساء
المطربة اللبنانية يارا (خاص لـ بوابة الوسط)

تعود المطربة اللبنانية يارا هذه السنة إلى غناء تترات المسلسلات مجددًا باللهجة المصرية، من خلال أغنية «كله بالحب» ضمن المسلسل الرمضاني الذي يحمل نفس الاسم، وهو من تأليف أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، رؤية فنية وإنتاج كاسيت محمد حامد، وقامت يارا بتسجيلها في دبي.

وأطلقت يارا في بداية شهر أبريل الحالي تترًا باللهجة المغربية تحت عنوان «آه عالمكتوب» للمسلسل المغربي «ولاد العم» الذي سيعرض على قنوات «mbc» الشهر المقبل.

وتباشر يارا لإطلاق أغاني ألبومها الخليجي الجديد، وذلك بعد شهر رمضان المبارك، بعد أن حصدت الملايين من المشاهدات على «غير الناس» و«ما ودعوني» خلال شهرين فقط.

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