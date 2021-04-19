مي عمر تواصل نجاحها في «نسل الأغراب» بعد «لؤلؤ»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 12:30 مساء
مي عمر في مشهد من مسلسل «نسل الأغراب» (خاص لـ بوابة الوسط)

تواصل الممثلة المصرية مي عمر تحقيق نجاحاتها في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال مسلسل «نسل الأغراب» مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمعروض على قناة ON في شهر رمضان الجاري.

وتجسد مي من خلال المسلسل شخصية «جليلة»، المتزوجة من «غفران الغريب» أمير كرارة، والذي تزوجها بعد دخول «عساف الغريب» أحمد السقا السجن؛ حيث كانت زوجته قبل غفران، وهي سبب الصراع بين الثنائي.

يأتي تألق مي عمر في شخصية جليلة بـ«نسل الأغراب» بعد نجاحها في مسلسل «لؤلؤ» الذي عرض نهاية شهر ديسمبر الماضي، وخاضت به مي أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية؛ حيث حقق العمل أعلى نسب مشاهدة في الأعمال خارج الموسم.

«نسل الأغراب» تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروة أزلى.

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